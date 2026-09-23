Gobierno Nacional anuncia actualización del esquema de vacunación nacional contra el neumococo

Los análisis técnicos del Ministerio de Salud, adelantados junto con asociaciones científicas y con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI), recomendaron la actualización del esquema de vacunación nacional contra el neumococo. La nueva vacuna ofrece protección contra 7 serotipos adicionales a los 13 que ya ofrecía previamente.

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La recomendación se hace buscando poder fortalecer las estrategias de prevención y control de las enfermedades causadas por 20 cepas de la bacteria, específicamente los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F.

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La introducción de la vacuna conjugada de 20 valencias está prevista para el primer semestre de 2027, después de que se complete el proceso de transición en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Con la decisión, se amplía la cobertura frente a las cepas de neumococo circulantes y se avanza hacia una mejor protección de la salud infantil en el país.