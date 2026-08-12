Análisis: Colombia apoya a Israel en soberanía sobre Altos del Golán, ¿qué implica?

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Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, analizó en 6AM W el anuncio que hizo la Cancillería colombiana de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

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Expresó que es difícil encontrar una buena explicación para que se haya tomado una determinación de tal magnitud por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues Colombia pasó a ser parte de una “minoría internacional”, compuesta por el gobierno de Donald Trump (EE.UU.) y ahora el gobierno De la Espriella.

“Ningún otro país u organización internacional han reconocido (a Altos del Golán) como parte del territorio de Israel. Esta es una decisión que no solo no tenía ningún sentido, sino que era absolutamente innecesaria”, afirmó.

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De esta manera, Borda señaló que la decisión no contribuye a una solución política y pacífica del conflicto en Medio Oriente, pues se comete el mismo error de la administración de Gustavo Petro: “inyectarle ideología política al ejercicio de la política exterior”.

“Nos consigue unos aliados minoritarios en el sistema internacional, pero finalmente en el largo plazo y en el gran espectro de las cosas nos termina dejando más aislados”, indicó.

¿Colombia acepta que con la fuerza se pueden adquirir territorios en cualquier parte del mundo?

“Imagínese un sistema internacional donde el que el que tiene suficiente fuerza militar simplemente avasallarla a sus vecinos más débiles y se apropiara de territorio que no ha sido definido como suyo”, mencionó.

Recordó que cuando se creó Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, se hizo con el objetivo de “regular el uso de la fuerza internacional” y que el mundo fuera un lugar más seguro.

Por esto, explicó que la decisión de la administración de Abelardo de la Espriella le dice al mundo que Colombia no está de acuerdo con esas normas y que el uso de la fuerza es legítimo para anexarse territorios.

Asimismo, mencionó que lo que hizo Israel con Altos del Golán es lo mismo que pretende con el sur del Líbano y Gaza.

“Luego del uso de la fuerza, promueve asentamientos, saca leyes y con el apoyo de gobiernos internacionales se va apropiando de territorios ilegítimamente, dejando a sus dueños originales en una situación de vulnerabilidad en materia de seguridad”, sostuvo.

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Colombia saldría de la Ruta de la Seda

“Hay países en América Latina que sienten que están en la misma página con el gobierno de Estados Unidos y han tomado la decisión de hacer parte del Escudo de las Américas, pero no toman la decisión de Colombia”, aseguró.

Incluso, aseguró que duda que la decisión divulgada por la Cancillería colombiana fuera una solicitud de Estados Unidos, pues habría hecho “carrera desde hace rato” con otros países de derecha, del “club de amigos de Trump”.

Escuche el análisis completo de Sandra Borda aquí: