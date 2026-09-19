Israel asegura que Colombia se retiró de la demanda de Sudáfrica ante la CIJ

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, se refirió a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ. / Oleksii Liskonih

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella la decisión de formalizar su retiro de la demanda que adelanta Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones a la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948, en el marco de las operaciones militares en la Franja de Gaza.

Además, aseguró que las relaciones entre ambos países atraviesan una nueva etapa.

Es importante precisar que Colombia no era demandante ni parte principal del caso. El país había presentado una declaración de intervención bajo el artículo 63 del Estatuto de la CIJ para exponer su interpretación de la Convención contra el Genocidio. El proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel continúa independientemente de la salida colombiana.

¿Qué dijo Israel sobre la decisión de Colombia?

Sa’ar señaló que el retiro se produce después de las conversaciones que sostuvo con el canciller colombiano, Omar Bula, en Washington.

El Ministerio de Exteriores de Israel ya había informado en agosto que, durante esas conversaciones, ambos gobiernos acordaron una serie de medidas para recomponer la relación bilateral, entre ellas el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas, la eliminación de visas, la recuperación de las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel y el retiro de Colombia de la intervención ante la CIJ.

El canciller israelí celebró ahora la materialización de esa decisión y afirmó que “la amistad entre Israel y Colombia es más fuerte que nunca”.

Colombia había intervenido en el proceso durante el Gobierno Petro

En abril de 2024, el Gobierno de Gustavo Petro presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia una declaración de intervención en el caso iniciado por Sudáfrica.

En ese momento, la Cancillería explicó que Colombia buscaba presentar ante el tribunal su interpretación de las obligaciones contenidas en la Convención contra el Genocidio y respaldar la protección de la población palestina.

La demanda original fue presentada por Sudáfrica en diciembre de 2023 y acusa a Israel de violar obligaciones derivadas de dicha Convención en el marco de sus operaciones militares en Gaza. Israel rechaza esas acusaciones.

La decisión hace parte de la nueva relación entre Colombia e Israel

Desde la llegada del nuevo Gobierno colombiano, Bogotá y Jerusalén han avanzado en el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos después de la ruptura ocurrida durante la administración Petro.

El canciller Omar Bula explicó esta semana ante el Congreso que el Gobierno busca fortalecer la cooperación con Israel en áreas como seguridad, inteligencia, lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y crimen transnacional organizado.

Los dos países también restablecieron la exención recíproca de visado para turistas, vigente desde septiembre de 2026.

Hasta ahora, la confirmación pública del retiro de la intervención ha provenido de autoridades israelíes.