Presentan proyecto que busca no prorrogar la JEP más allá de los 10 años

La JEP sigue en el centro del debate político en el Congreso. Luego de los choques que generó la propuesta del oficialismo de reducir el presupuesto de esta entidad, lo que de hecho ya se reflejó en la ponencia de primer debate con un recorte de 170.000 millones de pesos para todo el sector, ahora la discusión corre por cuenta de la idea de no prorrogar su funcionamiento más allá de 2028.

Al Congreso llegó este miércoles una propuesta de acto legislativo para hacer que el periodo sea únicamente el incial de 10 años. Quien plantea este escenario es el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), férreo opositor de todo el sistema político y jurídico que se derivó del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc.

De acuerdo con la propuesta de Gómez, lo que se haría es modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 para especificar que el periodo de la JEP es improrrogable. Cabe señalar que el periodo de investigación de diez años de la JEP vence formalmente en 2028, pero aún de una extensión de ese tiempo.

La idea de no alargar la labor de la JEP ya había sido anunciada hace varios días, pero hoy se radica formalmente en el Capitolio. Esta apuesta se suma también a otra de Enrique Gómez que toca a la JEP, pues fue él quien pidió el recorte de 100.000 millones de pesos a las JEP, que fue respaldado por el propio presidente Abelardo de la Espriella.

Finalmente, el primer debate del presupuesto para 2027 se llevará a cabo con una ponencia que incluye un recorte de 170.000 millones a este sector. En contraste, la Rama Judicial recibiría una adición de 100.000 millones de pesos.