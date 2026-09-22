Usuarios de Nueva EPS en Manizales piden al Gobierno una intervención urgente por crisis de salud

Manizales

Una de las inconformidades de los veedores en salud es por la falta de presencia de los representantes de Nueva EPS en las mesas intersectoriales lideradas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, espacio en el que se ha conocido y analizado la prestación de servicio, dificultades relacionadas a la situación financiera, el flujo de recursos y el pago de las entidades prestadoras.

Gabriel Antonio Palacio, es el presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en Caldas y hace un llamado al gobierno nacional a que la entidad prestadora de salud aplique planes de contingencia frente al panorama actual.

“Estamos sumamente preocupados porque no sabemos en qué están enfocados desde la Nueva EPS. Yo me he dirigido en más de una ocasión al doctor Roberto Solano Gamarra, interventor de la eps, porque tenemos casos delicados y que son de inmediato cumplimiento por el asegurador en Manizales, pero nadie responde. El doctor Luis Carlos Velandia, gerente en el Eje Cafetero no responden en forma. Tenemos un caso en Avidanti donde un paciente requiere ser trasladado a Bogotá, Medellín o Cali, pero no han dado ninguna respuesta”.

Palacio, afirma que la cita mensual de la mesa intersectorial, en compañía de los órganos de control, no se presentan para resolver los problemas de atención y dispensación de medicamentos. “Los hospitales no prestan sus servicios porque no les pagan, pero nosotros los usuarios sí lo hacemos, entonces hacemos un llamado fraternal a movilizarnos; la única ips que atienden a pesar de la crisis económica es Viva 1 en Manizales y Villamaría.

Dispensación de medicinas a miles de usuarios

Otra de las problemáticas que enfrentan a diario los pacientes es la entrega de medicamentos, a pesar del fallo del Tribunal Administrativo de Caldas ordenando la dispensación inmediata, persisten las barreras de acceso efectivo y oportuno a las medicinas, así lo argumenta el Presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en Caldas.

“No se justifica que Nueva EPS en más de dos años no ha postulado plata para Cafam, solamente han hecho abonos a tesorería, pero las postulaciones que salen por el ADRES no se han vuelto a realizar y eso es conocimiento del interventor. A propósito, el cambio constante de personas en este último cargo demora hasta dos meses para empaparse, administrativamente, todos los procesos, dilata todo generando vidas perdidas, pacientes esperando medicinas y los servicios de urgencias colapsados cada vez más”, lamenta el presidente de la asociación de usuarios.

En un comunicado enviado al Ministerio de Salud, los afiliados manifiestan que el departamento atraviesa una situación particular derivada del terremoto, por ese motivo, Caldas debería tener una condición especial de tratamiento prioritario frente al giro oportuno de recursos pendientes y mejorar el servicio a, aproximadamente, 412.000 personas pertenecientes a dicha eps en esta parte del país.

“El único sitio donde prestan urgencias es en el puesto de Assbasalud en el barrio La Enea en la capital del departamento de Caldas, porque Avidanti, SES Hospital de Caldas y Hospital Santa Sofía están a reventar, superan el 150 %”, concluye Gabriel Palacio.