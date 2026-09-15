Madre denuncia que su hijo lleva 16 meses hospitalizado y aún espera una remisión de la Nueva EPS

Siervo Jesús Guzmán Chaparro está en el Hospital Regional de Duitama a la espera que la Nueva EPS haga la remisión a un hospital de cuarto nivel.

Duitama

Una familia boyacense denuncia que Siervo Jesús Guzmán Chaparro lleva 16 meses hospitalizado tras sufrir una fractura abierta de tibia y peroné en su pierna derecha, sin que hasta el momento haya recibido, según su madre, el tratamiento definitivo que requiere.

El paciente inicialmente fue atendido en el Hospital Regional de Sogamoso y posteriormente trasladado al Hospital Regional de Duitama, luego de sufrir un accidente de tránsito. Su madre, Olga Chaparro, asegura que durante este tiempo ha gestionado en varias oportunidades una remisión a una institución de cuarto nivel de complejidad, debido a la gravedad de las lesiones.

Según indicó doña Olga, después del accidente su hijo permaneció en cuidados intensivos, atención que inicialmente habría sido cubierta por la aseguradora del motociclista involucrado en el hecho. Una vez terminó esa cobertura, la responsabilidad de continuar con la atención pasó a la Nueva EPS.

“Mi hijo quedó en cuidados intensivos, a cuenta de la aseguradora del muchacho que lo atropelló en la moto, solamente le cubrió cuidados intensivos. Luego ya salió de ahí, y que le correspondía a la Nueva EPS y como siempre, como está acostumbrado la Nueva EPS le negó el servicio”.

Olga Chaparro sostiene que el Hospital Regional de Sogamoso manifestó que no tenía la capacidad para realizar el procedimiento requerido, debido a la complejidad de las fracturas y a la cantidad de material de osteosíntesis necesario.

La familia acudió entonces a diferentes entidades en busca de acompañamiento, entre ellas la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud.

“El Hospital de Sogamoso dijo que no, que ellos hicieron junta, que no estaban en capacidad de realizar un procedimiento tan delicado, con tanto material y empezaron a colocar la situación económica, que Nueva EPS no les ofrecía sino una parte para el material de osteosíntesis”, aseguró Chaparro.

De acuerdo con la madre, desde el propio hospital se adelantaron acciones jurídicas para solicitar la remisión y un juez terminó ordenando el traslado. Sin embargo, la familia asegura que el destino finalmente fue el Hospital Regional de Duitama y no una institución de cuarto nivel.

“Se requiere un hospital de cuarto nivel de complejidad donde le manejen todas esas fracturas, entonces ya nueve veces se negó con orden, falló al tercero de orden del juez, ya lo remitieron, pero para Duitama”, afirmó.

Durante una visita reciente al Hospital Regional de Duitama, Chaparro solicitó acceder a una radiografía de su hijo. Según cuenta, fue en ese momento cuando pudo observar directamente el estado de la lesión y conocer que la fractura continuaba abierta.

“Él lleva con esta fractura 16 meses, casi 17, y yo creí para mí que pues no tengo conocimiento que lo que le hayan hecho era eso, el cuarto nivel o que traían médicos de Bogotá, de otro lado. Pedí la radiología, una placa que le tomaron a él, donde veo que la fractura de tibia y peroné, es una fractura abierta”, agregó la mujer.

La familia insiste en la necesidad de que se defina una ruta de atención especializada para el paciente y reclama a la Nueva EPS una respuesta frente a las solicitudes de remisión que, según la madre, se han realizado durante estos 16 meses.

Caracol Radio intentó comunicarse con la Nueva EPS para conocer el caso y hasta el momento no ha habido respuesta.