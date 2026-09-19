Líderes en salud en Caldas piden al gobierno nacional más apoyo para solucionar crisis del sistema

Manizales

El Ministerio de Salud proyecta un incremento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) entre el 12 % y el 13 % para el año 2027, según los anuncios de la ministra Ana María Vesga. A pesar del anuncio, veedores en salud en Caldas, piden al gobierno nacional más ayuda para poder solucionar de fondo los problemas del sistema de salud.

El cálculo se fundamenta en datos de la Nueva EPS para responder a la inflación y a la mayor demanda de servicios, advirtiendo además un faltante de 13.9 billones de pesos para la sostenibilidad del sistema al 2027.

“Tenemos mucha fe en que este gobierno sacará adelante el problema de la salud, pero hay toca aclarar que, por más aumento que hagan, será difícil porque la deuda es, supremamente, alta en billones de pesos, pese a que el presidente se comprometió en solucionar esto, intentar extender el crecimiento y aumento de la UPC, sinceramente, es complejo porque el gobierno dejó la olla pelada”, opina Gabriel Antonio Palacio, presidente de la Asociación de usuarios de la Nueva EPS en Caldas.

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Concluye en que no hay dinero para pagar a las IPS ni a los prestadores y ejemplifica lo que sucede en la ciudad de Manizales, donde describe que la situación es crítica.

“La Nueva EPS no tiene con qué pagar a las clínicas y hospitales. Parta de una base, el dispensario Cafam nos suministra los medicamentos, lleva dos años sin postulación de dineros. Lo poco de plata que le ha entrado ha sido por tesorería directa de la eps, ojalá logremos sacar este barco a flote”.