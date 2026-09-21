Autoridades investigan el homicidio de un operario de aseo en el municipio de Riosucio, Caldas

Manizales

El hecho ocurrió en medio de una riña con arma cortopunzante en la Plaza de la Candelaria, precisamente en la parte final de la verbena popular por la celebración del Primer Decreto del Carnaval de Riosucio.

A pesar de que los miembros del Cuerpo de Bomberos auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios, llegó al centro asistencial sin signos vitales. Debido a este suceso, las autoridades locales suspendieron de inmediato la festividad pública. Con este caso, la cifra de homicidios en Riosucio asciende a cinco personas asesinadas en lo que va del año.

“ Pues efectivamente el pasado sábado eh pues ya amanecer domingo cuando se estaba realizando la el desarrollo de lo que era el primer decreto que hace parte de las actividades de precarnaval de Riosucio, pues en un hecho de intolerancia fue gravemente herido un joven de 24 años, el cual pues fue atendido por el cuerpo de bomberos y posteriormente pues al llegar a al hospital de nuestro municipio pues nos informan que el joven había fallecido pues producto precisamente de esas de la grave herida que recibió” : Martha Hernández- Secretaria de Gobierno de Riosucio.

Las primeras hipótesis recolectadas por las autoridades locales apuntan a que el crimen se desencadenó por un caso de intolerancia en medio de la ingesta de alcohol al cierre de la verbena popular.