Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 sep 2026 Actualizado 17:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Manizales

Autoridades investigan el homicidio de un operario de aseo en el municipio de Riosucio, Caldas

Este fin de semana se registró un homicidio en el municipio de Riosucio, Caldas, durante la madrugada del domingo 20 de septiembre de 2026. La víctima fue identificada como Jonatan de Jesús Ladino Bañol, un joven operario de la empresa de aseo EMSA y residente del corregimiento de Bonafont.

Foto suministrada

Foto suministrada

Foto suministrada
Manizales
Añadir Caracol Radio en Google

Manizales

El hecho ocurrió en medio de una riña con arma cortopunzante en la Plaza de la Candelaria, precisamente en la parte final de la verbena popular por la celebración del Primer Decreto del Carnaval de Riosucio.

A pesar de que los miembros del Cuerpo de Bomberos auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios, llegó al centro asistencial sin signos vitales. Debido a este suceso, las autoridades locales suspendieron de inmediato la festividad pública. Con este caso, la cifra de homicidios en Riosucio asciende a cinco personas asesinadas en lo que va del año.

“ Pues efectivamente el pasado sábado eh pues ya amanecer domingo cuando se estaba realizando la el desarrollo de lo que era el primer decreto que hace parte de las actividades de precarnaval de Riosucio, pues en un hecho de intolerancia fue gravemente herido un joven de 24 años, el cual pues fue atendido por el cuerpo de bomberos y posteriormente pues al llegar a al hospital de nuestro municipio pues nos informan que el joven había fallecido pues producto precisamente de esas de la grave herida que recibió” : Martha Hernández- Secretaria de Gobierno de Riosucio.

Las primeras hipótesis recolectadas por las autoridades locales apuntan a que el crimen se desencadenó por un caso de intolerancia en medio de la ingesta de alcohol al cierre de la verbena popular.

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado