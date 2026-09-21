Hombre es capturado en Caldas por iniciar quema agrícola con la que pretendía preparar un cultivo

Neira

El incendio forestal se presentó en la vereda El Roble, en el sector de Cementos Caldas, en el municipio de Neira (Caldas), donde un hombre de 74 años fue capturado por una quema agrícola que afectó la cobertura vegetal, por lo que fue necesario que los bomberos de Neira y Villamaría atendieran la emergencia, puesto que las condiciones climáticas dificultaban la extinción de las llamas.

El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, indica que “la policía atendió el llamado de la comunidad. Las llamas se extendieron rápidamente, hacia la vegetación. Gracias a la reacción de nuestros uniformados y los bomberos, la emergencia fue controlada”.

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Los uniformados ubicaron al presunto responsable del incendio en inmediaciones de la finca El Silencio, donde fue capturado en flagrancia y pretendía realizar una siembra de fríjol. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el presunto delito de incendio, contemplado en el artículo 350 del Código Penal Colombiano.

Las autoridades y los organismos de socorro hacen un llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención ante las condiciones climáticas que pueden favorecer la propagación de incendios de cobertura vegetal. Recomiendan evitar cualquier tipo de quema a cielo abierto, especialmente, para la preparación de terrenos agrícolas y reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o incendio.

El caso anterior registrado por hechos similares ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando otro hombre fue capturado cuando intentaba quemar un panal de abejas en Pensilvania, Caldas.