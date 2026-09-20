Hombre requerido por la justicia por delitos sexuales con menor de edad, es capturado en Caldas

Samaná

El hombre es requerido para cumplir una condena de 108 meses de prisión por el delito de actos sexuales con menor de catorce años; los hechos se registraron en 2015 en Bogotá.

La captura sucedió en el sector La Piscina, en Samaná (Caldas), donde durante un procedimiento de la policía, se descubrió que esta persona se identificaba con los datos de un familiar, pero los policiales al evidenciar la información errónea, procedieron a buscar en el sistema nacional de identificación encontrando que era requerido por la autoridad judicial.

“De acuerdo a la información conocida dentro del proceso judicial, los hechos se remontan al 2015. Desde 2018 habría permanecido en zona rural de dicho municipio, donde cambió, notablemente, su apariencia física. Una vez confirmada la orden judicial, los uniformados procedieron a hacer efectiva la captura”, indica el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

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El señalado quedó a disposición del Juzgado séptimo de ejecución de penas y medidas de seguridad de la capital de la república, autoridad competente para el cumplimiento de la condena impuesta.