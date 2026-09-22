Persisten las denuncias por la falta de pago al talento humano en hospitales en Manizales

Manizales

Como un tema crítico, lo califica Cristian Pérez, líder en salud de la capital de Caldas, quien explica que los honorarios se deben en varias IPS de la ciudad. Esperan que el Ministerio de Trabajo realice una intervención para buscar soluciones.

“Por ejemplo la Clínica Avidanti y Oncólogos de Occidente deben 4 meses a especialistas, pero uno se cuestiona cómo el Grupo Centria, propietaria de dicha clínica compraron el Country en Bogotá y construyeron otra en el Eje Cafetero, sí hay plata para los ladrillos y no para pagar al personal médico. A los especialistas en Meintegral deben 7 meses a los pediatras y en el Hospital San Isidro también. No es solamente que la gente no tenga con qué llevar comida a su casa, sino que se deteriora la calidad del servicio. El ministerio intervendrá Meintegral, oncólogos e hicieron una auditoría en Avidanti y estamos pendientes de ese resultado”.

Pérez, agrega que hay sospechas de que hay advertencias de las directivas de algunos centros hospitalarios que a los profesionales de la salud que si renuncian en menos de 3 meses los sancionarán. “Es un abuso progresivo que denunciamos para que las autoridades intervengan para proteger el derecho a los trabajadores y salvaguardar el derecho a la salud de la gente. En Avidanti son unos mil empleados, no les deben a todos, pero sí a cerca de 200 especialistas; Oncólogos de Occidente es casi la misma cifra, igualmente, en el Hospital San Isidro”.

Críticas al líder de salud

Sin embargo, el diputado Rubén Darío Giraldo, argumenta que la situación de falta de pago a los profesionales de la salud se ha subsanado en la capital caldense, pero señala que el panorama es difícil, ya que las EPS no pagan cumplidamente a los hospitales y por eso se desencadena en dicha demora.

“Yo he criticado al exconcejal Cristian Pérez por sus denuncias, ya que cuando les empezaron a pagar al personal en la Clínica Avidanti, él alzó la voz diciendo lo contrario. Es complejo que los hospitales cumplan porque, a pesar de prestar servicio a la ciudadanía, no tienen suficientes recursos debido a que la EPS no les cumplen, en muchas ocasiones no tienen plata, es complejo, pero sí conozco que en dicha clínica ya se pagó a los especialistas y a ningún funcionario como camillero, enfermeros y médicos generales se les ha retrasado el sueldo”.

Relato de una profesional de la salud afectada

Caracol Radio conoció uno de los casos de una afectada, quien cuenta que el salario no es entregado a tiempo, asimismo, la falta de insumos no es suficiente para llevar a cabo la debida atención a los pacientes, incluso se asignan tareas no establecidas en el contrato.

“Es una problemática que nos afecta mucho. Yo laboro en urgencias, donde es fundamental el bienestar del personal y de los pacientes, ellos esperan ser bien atendidos, pero al no contar con suficientes insumos atrasa la atención. Los enfermeros jefes y auxiliares de enfermería tienen sus funciones y son diferentes, pero nos obligan a ejercer procedimientos que ponen en riesgo nuestra tarjeta profesional”.

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Añade que “los procedimientos invasivos se hace mucho donde trabajo, más allá de lo que nos exigen, nos piden dar la milla de más para atender a los pacientes, pero eso es una función estricta de los enfermeros jefes, pero no sé a qué se dedican ellos durante el día, porque esa labor la efectuamos nosotros. Si nosotros decimos que no podemos hacer dichas tareas, nos ponen problema y responden que es para aprender, puesto que hay falta de personal. Nuestro jefe nos mantiene preguntando por qué los auxiliares de enfermería se encargan de toda el área de urgencias, si tenemos que estar en las verdaderas labores según el contrato. Una de las jefas es constante en que debemos cumplir las nuevas metas, piden ser proactivos para no tener problemas, acomodarnos, de lo contrario, que nos salgamos”.

Complementa diciendo que los turnos son extenuantes por la falta de personal, por ese motivo, no hay atracción del talento humano lo que genera cansancio en los profesionales actuales y con esta, hay otras temáticas que retrasan los procesos.

“Hace poco tuvimos una reunión reajustando los nuevos horarios laborales, de acuerdo a la reducción que se dio en todo el país, nos explicaron que por la falta de talento humano, tenemos que trabajar 12 horas, es decir, superamos las 42 horas semanales, aparte de eso, hay compañeros que trabajan 24 horas. El bajo número de empleados son por los rumores que existen en la calle de la precaria situación que hay dentro del hospital, lo que obliga a varios a renunciar porque el cansancio es extremo”.

Respuesta del Grupo Centria

Desde el grupo empresarial al que pertenece la Clínica Avidanti, IPS principalmente mencionada, explican por medio de un comunicado lo siguiente:

“Sobre el pago de salarios: Confirmamos que la clínica se encuentra a paz y salvo con la totalidad de sus colaboradores contratados directamente. La dispersión del pago de nómina se realizó cumplidamente hasta la fecha; si algún profesional registró una demora el fin de semana, respondió únicamente a tiempos de trámite interbancario”.

“Sobre la jornada y presión laboral: En la clínica cumplimos estrictamente con toda la normativa laboral vigente respecto a turnos, horarios y descansos, garantizando condiciones adecuadas para todo el personal de urgencias y demás áreas”.

Meintegral y Hospital General San Isidro se pronuncian

El secretario de Salud de Manizales, David Eduardo Gómez, confirma la deuda que persiste con el talento humano del Hospital General San Isidro, pero explica que es producto de la cartera existente por parte de Nueva EPS, la cual asciende a 3.500 millones de pesos, por eso hoy se encuentra, junto a la Gerente del centro hospitalario, gestionando en el Ministerio de Salud en Bogotá una solución al respecto y así pagar a los profesionales que laboran allí.

“Por la falta de pago de la Nueva EPS, no podemos pagar a quienes laboran en el hospital, por eso la situación económica de la entidad es compleja. Estoy con la gerente Martha Zapata gestionando en el ministerio para que salden la deuda y de esa manera, dar los salarios pendientes a los trabajadores”.

Desde Meintegral, afirman que el problema de recursos se ha acentuado desde hace un par de años, la cartera de las eps asciende a $ 13.000 millones, entre las que se encuentran Nueva EPS y Famisanar, principalmente. Por ende, la totalidad del talento humano ha atravesado inconvenientes por el pago de saldos, sin embargo, el pacto de compromisos entre la ips y las entidades promotoras de salud no se cumplen debido a los cambios de interventores lo que produce retrasos.

“Hemos tenido dificultades en el flujo de pagos, lo que ha conllevado a que la cartera con las eps intervenidas se acreciente comprometiendo el 80 % de lo radicado, lo que nos pone en una situación compleja frente a los objetivos institucionales, el impacto de la cartera ha sido muy grande. Hay algo por resaltar en la crisis, los servicios que más han cerrado en el país son los pediátricos, neonatales y la atención materna”, describe Ángela María Plazas Giraldo, directora Clínica Meintegral.