Fuertes vientos dejan árbol caído en Santa Marta mientras el Ideam prevé lluvias

Santa Marta

El IDEAM informó un cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones de intensidad ligera a moderada en Córdoba, Sucre y sur de Bolívar. Asimismo, no se descarta lluvias ocasionales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Atlántico, sur de La Guajira y áreas dispersas del norte de Cesar.

Para Santa Marta, las condiciones de viento registradas durante la tarde se sumaron a la nubosidad y a la posibilidad de precipitaciones en el área de influencia de la Sierra Nevada. Como consecuencia de los fuertes vientos, se reportó la caída de un árbol, en el sector del bario Alcázares, en inmediaciones de la entrada a la Cárcel. situación que generó preocupación entre residentes y transeúntes.

Según el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad hasta el momento no se registran otras afectaciones en la ciudad, sin embargo, hacen un llamado a la comunidad a estar atentos ante cualquier situación y reportalo a las autoridades.