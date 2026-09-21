El Niño y nueva temporada de lluvias: así convivirán ambos fenómenos en Colombia

El fenómeno del Niño persiste en el país y se perfila cómo uno de los más fuertes de la historia. A su vez, desde la UNGRD y el IDEAM se anunció la llegada de una segunda temporada de lluvias, que tendrá su punto más crítico en octubre y se extenderá hasta diciembre, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

¿Qué implica la convivencia de ambos fenómenos en el país?

Christian Euscátegui, magíster en meteorología de la Universidad Nacional, compartió con Caracol Radio que Colombia es un país muy heterogéneo en términos de lluvia. Mientras en el Pacífico llueve a lo largo de todo el año en cantidades abundantes, en la región Andina, los picos de lluvias se dan entre octubre y noviembre. En la Orinoquía y en la Amazonía, en cambio, hoy hay una tendencia a la disminución de las lluvias propias de la época pues, el pico allí se alcanzó en el mes de julio.

El experto, asegura que las regiones Andina y Caribe avanzan en esta segunda quincena de septiembre a una nueva temporada de lluvias que si bien puede verse debilitada por el fenómeno del Niño, continuará teniendo un impacto importante en términos de amenazas.

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Euscátegui mencionó que “debemos recordar que un fenómeno del Niño no desaparece durante las temporadas de lluvia”. Además, octubre y noviembre son parte de los meses más lluviosos del año en departamentos andinos y muchas zonas de la región pacífica y caribe.

En esa medida, tenemos que estar muy preparados, tal y cómo nos lo ha advertido la UNGRD en la última circular que emitió.”

Ahora bien, refiriéndose al fenómeno del Niño, Euscátegui aclaró que este se desarrolla en el océano pacífico tropical, y lo que llega al país son sus efectos e impactos, no el fenómeno cómo tal. Para Colombia, esos efectos se traducen principalmente en una disminución de las lluvias y en un aumento de la temperatura promedio. Actualmente, se trata del que parece ser el fenómeno del Niño más fuerte de la historia gracias al calentamiento del océano pacífico.

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Sin embargo, es importante reiterar que el fenómeno no implica una sequía total y no hace que las lluvias desaparezcan.

“La gente ve por ahí llover y piensa que el fenómeno del Niño no se está dando. Entonces, se deben tener en cuenta otros fenómenos de corta duración que pueden exacerbar esa condición seca y de temperatura, o a su vez, disminuir sus efectos” , agregó el experto.

Con esto, es preciso concluir que ambos fenómenos pueden coexistir en el país. Sus comportamientos pueden verse modificados, pero una cosa no anula la otra.

Posibles riesgos

Euscátegui compartió que ante la temporada de lluvia que empieza se debe tener mucha precaución en zonas de montaña, en áreas de vertiente y especialmente, en esas zonas que han registrado eventos históricos, pues es altamente probable que estos se repitan allí.

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La propensión a eventos cómo los movimientos en masa, los eventos súbitos y torrenciales también se incrementarán, principalmente en la región Andina.

La lluvia puede traer beneficios

La intensificación del fenómeno del Niño durante diciembre y el primer trimestre de 2027 crea un ambiente propicio para los incendios forestales, las sequías y el desabastecimiento de recursos hídricos, incluso en zonas donde esto no se ha presentado. En ese sentido, la temporada de lluvias puede traducirse en una posibilidad para el país pues,

“las lluvias que tengamos durante octubre y noviembre van a ser definitivas para poder amortiguar un poco lo que se viene hacia final de año.”

Además, a sabiendas de que ya se presentaron récords históricos en el aumento de temperatura en varios municipios del país, es importante tener en cuenta que el aumento de temperatura continuará y que la sensación de calor puede afectar la salubridad en el país.

Con esto, la captación de agua y una preparación adecuada para aprovechar la temporada de lluvias en lo que queda del año será crucial.

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¿Qué debe tener en cuenta la ciudadanía?

Finalmente, Euscáteui agregó que es importante tener en cuenta qué en términos de salud pueden llegar a presentarse problemas de salubridad.

Las condiciones de sequía y el humo de los incendios serán factores para esto, los incendios forestales deben prevenirse a toda costa y se recomienda disminuir las actividades en las que el fuego esté inmerso.

Además, la temporada de lluvias puede resultar en un incremento en las afecciones gripales y la ciudadanía debe saber que la radiación aumentará hacia final de año. Con esta, la exposición a rayos ultravioleta que pueden resultar en cáncer de piel es mayor.

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