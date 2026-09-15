¿Cómo serán las lluvias entre septiembre y diciembre de 2026 en Colombia? IDEAM reveló predicción

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) entregó un nuevo reporte del comportamiento de lluvias que se encuentra marcado por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante el cierre del año. De acuerdo con el reporte, se esperan condiciones de precipitación por debajo de lo normal en varias regiones del país, aunque el comportamiento será diferente a través de los meses y las zonas.

Le puede interesar: Gobierno prepara ley de sometimiento para “megaestructuras” criminales y alista primer caso

¿Cómo serán las lluvias en septiembre?

San Andrés y Providencia: Se espera que la precipitación se mantenga cercana a la normalidad. Caribe: Tiene la mayor probabilidad de lluvias, a pesar de que están marcadas por debajo de lo normal y menor presencia en la alta y media Guajira. A pesar de esto, la Sierra Nevada de Santa Marta presenta una excepción, con posibilidad de lluvia por encima de lo habitual. Andina: Existe la probabilidad de lluvias por debajo de lo normal y se presenta un déficit en sectores como Nariño, Huila,Tolima, centro de Cundinamarca, el norte Boyacá y Norte de Santander. Pacífica: Con probabilidad de lluvias por debajo de lo normal y excepción en sectores localizados de Chocó, norte de Cauca y sur del Valle del Cauca. Orinoquía: Se espera que las condiciones estén cercanas a lo normal y por debajo de lo normal, además de registrarse excesos localizados, es decir, presencia de lluvias normales en ciertos lugares en específicos. Amazonía: Predomina la probabilidad de lluvias por debajo de lo normal en el occidente del Amazonas, el Trapecio Amazónico, el oriente de Caquetá y Guainía, Mientras que en otras zonas se espera una presencia normal de lluvias.

Más información: “Colombia Viva” el arte y el patrimonio cultural de las seis regiones en un mismo entorno digital

¿Cómo serán las lluvias en octubre?

San Andrés y Providencia: Durante este mes el modelo probabilístico plantea la precipitación por debajo de lo normal. Caribe: Se espera que la menor presencia de precipitaciones esté en La Guajira y Magdalena, mientras el resto de la región mantendrá las condiciones cercanas a lo normal y por debajo, aunque se espera excesos localizados, es decir, presencia de lluvias normales en Córdoba y Bolívar. Andina: Según los datos probabilísticos, existe una posibilidad entre el 50% y el 60% de que las precipitaciones esten por debajo de lo normal en gran parte de la región. Pacífica: Se esperan lluvias por debajo de lo normal en Chocó y norte del Valle del Cauca, mientras el sur del litoral tendría condiciones entre normales y superiores a lo habitual. Orinoquía: Predomina la posibilidad de que las condiciones sean cercanas a lo normal en el oriente de Vichada, centro y suroccidente de Casanare y norte del Meta, aunque en ciertos sectores se mantendrá la normalidad de las lluvias y excesos de lluvias en el norte de Vichada y el suroriente del Meta. Amazonía: La mayor parte del territorio tendría lluvias cercanas a lo normal, con zonas por debajo de lo normal en Guainía, occidente de Guaviare, centro de Caquetá y occidente de Amazonas, y posibles excesos en el centro y norte de Vaupés. Además de un posible comportamiento mixto en el oriente de Guainía y occidente de Amazonas.

Lea más: Google, OpenAI y Anthropic planean crear organismo que supervise riesgos de la IA

¿Cómo serán las lluvias en noviembre?

San Andrés y Providencia: En este periodo se prevé precipitaciones por encima de lo normal. Caribe: Se espera mayor probabilidad de precipitaciones entre normales y por debajo de lo normal, con menor presencia en La Guajira y el norte del Cesar. Por otro lado, se podrían presentar lluvias por encima de lo normal en el sur de Córdoba. Andina: Para este mes existe una probabilidad de 50 % a 60 % de que las precipitaciones estén por debajo de lo normal, principalmente en Boyacá, Cundinamarca y Huila. Además, de un 20% de excesos en sectores de Santander, Tolima y Cundinamarca. Pacífica: Se esperan lluvias por debajo de lo normal en el norte y sur del Chocó, en los litorales del Valle del Cauca y Cauca las precipitaciones se mantengan normales, mientras el litoral de Nariño tendría condiciones por encima de lo normal y sectores litorales de Cauca y Nariño se estiman incrementos de 20% a 60%. Orinoquía: predominarían condiciones cercanas a lo normal en la mayor parte de la región, aunque en el occidente de Vichada, Casanare y oriente del Meta se esperan mayor presencia de lluvias y condiciones mixtas en Arauca. Amazonía: La mayor parte tendría lluvias cercanas a lo normal, con zonas por encima en Vaupés, sectores de Guaviare, Guainía y por debajo de lo normal estaría el centro del putumayo.

Lea más: El incendio del relleno Magic Garden en San Andrés genera preocupación por riesgos ambientales

¿Cómo serán las lluvias en diciembre?

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones por debajo de lo normal. Caribe: Con una alta de precipitaciones por debajo de lo normal de manera generalizada. Andina: Predominan las condiciones de lluvias inferiores a lo normal en gran parte de la región. Pacífica: Se esperan lluvias por debajo de lo normal en los litorales de Chocó, Valle del Cauca y Cauca, mientras Nariño tendría condiciones cercanas a lo normal y posibles excesos localizados en los litorales de Nariño. Orinoquía: Aumenta la probabilidad de lluvias por debajo de lo normal, especialmente en Vichada y Meta. Amazonía: Se esperan condiciones cercanas a lo normal en sectores del centro y sur de la región, pero habría mayor probabilidad de reducción de lluvias en Guaviare, Guainía y zonas del norte.

El IDEAM anticipa que septiembre y diciembre serían los meses con una señal más generalizada de lluvias por debajo de lo normal, mientras octubre y noviembre presentarían un comportamiento más variable entre regiones. El organismo aclara que las predicciones de largo plazo están sujetas a actualización mensual.

Escuche EN VIVO Caracol Radio