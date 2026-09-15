Último reporte del IDEAM: ¿Lloverá o hará sol? Clima y alertas del 15, 16, 17 y 18 de septiembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) entregó su más reciente pronóstico sobre las condiciones del clima en Colombia para la semana del 15 al 18 de septiembre.

De acuerdo con el reporte, se esperan lluvias de diferente intensidad en varias regiones del país, con mayor persistencia en la región Pacífica y sectores del occidente y norte de la región Andina.

Además, las precipitaciones podrían aumentar hacia el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, especialmente en zonas del occidente y noroccidente colombiano.

Lea también: Ideam prevé lluvias y tormentas eléctricas en Magdalena durante esta semana

Clima en Colombia, martes 15 de septiembre

Para este martes se esperan lluvias de variada intensidad en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia.

También se prevén precipitaciones dispersas en Córdoba, Bolívar, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, Santander, Norte de Santander, Boyacá, el Eje Cafetero, Tolima y Huila.

En la Orinoquía y Amazonía podrían registrarse lluvias fuertes, particularmente en Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Otras noticias: Alerta por El Niño: un 75 % de probabilidad de que sea el más intenso de los últimos 76 años

Pronóstico del tiempo para el miércoles 16 de septiembre

El miércoles las lluvias continuarán principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El IDEAM también contempla lluvias aisladas en Córdoba, Bolívar, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y sectores de las cordilleras Occidental y Central.

No se descartan precipitaciones en algunas zonas de la Orinoquía y la Amazonía. En contraste, se espera tiempo seco en sectores del centro y sur de la región Andina.

Clima en Colombia, jueves 17 de septiembre

Para el jueves se prevé un incremento de las lluvias en diferentes zonas del territorio nacional. Las precipitaciones se presentarían en Chocó, el occidente de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, Sucre, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Santanderes, el Eje Cafetero y el occidente de Boyacá.

Las lluvias serían fuertes en varios departamentos de la Orinoquía y Amazonía, entre ellos Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Pronóstico del tiempo para el viernes 18 de septiembre

El viernes se espera una de las jornadas con mayor actividad de lluvias durante este periodo. Se pronostican precipitaciones fuertes en Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca.

Además, podrían presentarse tormentas eléctricas en la región Caribe, especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira.

El fenómeno también podría extenderse a Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Boyacá y sectores del occidente de Cundinamarca y Tolima.

Alertas del IDEAM: crecientes, deslizamientos e incendios

El IDEAM mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en diferentes cuencas de las regiones Pacífica y Caribe, así como en zonas de la Orinoquía y el Magdalena-Cauca.

Asimismo, se recomienda especial atención por la amenaza de deslizamientos de tierra en sectores de la región Pacífica y la franja Andina.

En cuanto a los incendios de la cobertura vegetal, las alertas rojas se concentran principalmente en Tolima y Huila.