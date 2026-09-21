Selección Colombia inició concentración en Estados Unidos: así llegaron los primeros jugadores

Luego de que los jugadores convocados a la Selección Colombia terminaran actividades con sus respectivos clubes durante el fin de semana, viajaron a Delawer, Filadelfia en Estados Unidos, para ponerse a disposición del entrenador Néstor Lorenzo, de cara a los amistosos ante México (26 de octubre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre).

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Vale la pena mencionar que el técnico argentino citó a 26 futbolistas para el inicio de este nueve ciclo, de los cuales 9 nunca habían sido llamados a la absoluta. El primer grupo de jugadores que llegó a la concentración comprendió a 12, siendo Aldair Quintana, Luis Suárez, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Matías Orozco y Jhon Solís los primeros.

“El combinado nacional comenzó oficialmente su concentración en Estados Unidos. El cuerpo técnico, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, arribó sobre las tres de la tarde al aeropuerto de Washington y se trasladó de inmediato, vía terrestre, al hotel en el estado de Delaware”, se lee en el comunicado de la FCF.

El grupo de los primeros 12 jugadores se conformó con el arribo de Édier Ocampo, Royer Caicedo, Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea y Álvaro Angulo. Se espera que durante este lunes 21 de septiembre se completen los 26 convocados y tengan el primer entrenamiento con todo el grupo el martes, por lo que Lorenzo dispondrá de todos sus jugadores por cuatro días antes del primer amistoso con México el sábado a las 8:00 p.m. (de Colombia).

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¿Cómo llegan los convocados a la Selección Colombia?

Durante el fin de semana se destacaron algunos de los convocados a la Tricolor. Uno de ellos fue el joven de 18 años Matías Orozco, quien recibió su primer llamado y el sábado marcó su primer gol jugando para el Castellón de la segunda división de España.

Asimismo, Daniel Arcila, que también fue convocado por primera vez, se reportó con un gol de penal en el empate del León de México ante Querétaro. Carlos Andrés Gómez también convirtió una gran anotación en la goleada de Vasco Da Gama sobre Coritiba y Luis Javier Suárez mantuvo su racha anotando uno en el empate de Sporting de Portugal ante Arouca.

Se trata de la primera concentración después del Mundial para la Selección Colombia, que terminará el año con un doble enfrentamiento ante Chile en noviembre, primero en Cali y luego en Santiago.