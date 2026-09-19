Pékerman, en exclusiva con Caracol Radio: James Rodríguez, la renovación en Selección, Lorenzo y más

José Néstor Pékerman quedó en el corazón de los colombianos al devolverle la ilusión al país con su trabajo en la Selección Colombia. El argentino regresó a la Tricolor a un Mundial luego de tres campeonatos de ausencia y logró la mejor representación en este torneo para un combinado nacional, alcanzando los cuartos de final en Brasil 2014.

Pékerman, de 77 años, no dirige desde 2022 cuando estuvo al frente de la Selección de Venezuela, pero no tuvo mayor éxito su paso por la Vinotinto y apenas comandó 10 partidos. No obstante, en el Mundial 2026 hizo parte del grupo de comentaristas de Telemundo.

El argentino atendió en entrevista exclusiva a El VBar de Caracol y AS Colombia, donde se refirió a James Rodríguez, la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y lo que se necesita en la Tricolor para dar un salto de calidad.

Declaraciones de José Pékerman

La llegada de James al FPC

Puedo contestar en base a lo que he vivido con James, lo que vivimos en Mundiales, en eliminatorias, en fechas FIFA, fueron muchos años de estar cerca. En lo futbolístico, qué puede pasar con una figura a nivel mundial, él ha jugado en grandes equipos, en Champions, en grandes torneos, clubes grandes, ha pasado por tantas cosas que ha hecho disfrutar el pueblo colombiano y a la selección y a todo Colombia. En lo deportivo va a ser muy bueno que él pueda llegar al fútbol nacional, a la liga local, como una despedida, porque el jugador tiene el deseo de poder en algún momento jugar el torneo de su país, y por su actividad, por haberse ido tan joven, no ha tenido la oportunidad. Más allá de lo que se puede pensar, en su estado actual, que ha jugado poco en la última etapa, siempre ha sido un ganador, él siempre va a dar todo, va a ayudar al equipo, yo no lo he seguido tan de cerca, pero siempre va a reforzar un equipo, si el equipo tiene una línea donde pueda ejercer su calidad y lo mejor de él, él acepta los desafíos y va con la mentalidad de ganar. Él desde joven me había llamado la atención, que, para él, como todos los talentosos, disfruta del juego, del gusto de la pelota, por jugar bien. Nunca dejó de pensar que hay que ganar y siempre para él fue una prioridad, como aporte en ambas situaciones, debería ser muy importante para Nacional.

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El liderazgo de James Rodríguez

James ha sido un líder futbolístico clave en la selección. Ha sido, en los clubes donde él funcionó, en clubes como Real Madrid de Ancelotti, el Bayern Múnich también con Ancelotti, dos equipos obligados, él encajó muy bien. En el Mónaco tuvo una primera etapa con dificultad por su adaptación con Ranieri, pero después se convenció de algún cambio, para poder mostrar que iba a ser importante. Todos los desafíos él los cumple. El liderazgo lo tiene, tiene ese carisma y esa aura de ganador, los compañeros saben que están al lado de un top, de un ganador top. Se sienten que van a estar a su nivel, aunque no lo tenga, pero sienten un respaldo enorme, porque, así como él impulsa el triunfo, es exigente para tener esa mentalidad, hay que ser exigente. Él lo ha sido porque se ha preparado, sus problemas nunca fueron por una falta de cuidado para estar bien, simplemente la fatalidad hace que en jugadores haya una lesión que sea difícil, muy traicionera y no se sabe cuándo puedan llegar. Él siempre buscó estar en el mejor estado físico, para poder disfrutar el fútbol y ser importante, relevante, siempre fue algo fundamental, así que hasta el final lo va a tratar de hacer. Sabemos que la competencia actual hay que estar al 100% y no todos están en ese nivel top, pero me imagino que va a ser así, él no va a aflojar.

Cómo se da la renovación en una selección

Es algo que debe tomarse con mucha importancia. El fútbol necesita de renovación. Cuando estábamos ahí después del segundo Mundial urgía un cierto recambio, con un trabajado más a fondo en que empiecen a llegar esos jóvenes, y que haya una coordinación con los que viene, tanto de la liga, como los que vienen de selecciones juveniles, que tienen experiencia. Hay una lista larga de promesas que deben tener atención y es importante ese trabajo mancomunado de selecciones absolutas con las menores, porque se puede trazar ese plan. Es muy difícil debutar directamente en una selección, aun siendo grandes jugadores, teniendo pocos partidos, pero con talento, y sin adaptación. Mientras llega la adaptación, va a haber resultados que no son trascendentes, en lo que la gente espera que uno gane. Si uno está en un proceso de recambio, esa gestión es clave. Cuesta a los entrenadores y, sin embargo, hay jugadores que, si uno se equivoca en esa gestión, muchas veces ese jugador queda en el medio, juega, pero tiene un bajón natural. Esas situaciones hacen que, de tanto talento y que van a sobrar jugadores, muchos quedan en el camino. Hay que buscar la relación equilibrada, con los que todavía pueden acompañar el proceso de los jóvenes. El entrenador, esa relación en los grupos, para que el jugador grande no se sienta desplazado y el joven no se sienta prepotente.

¿Se acertó en la continuidad de Lorenzo?

Yo pienso que sí aciertan. Hay que entender los contextos. Siempre dije que se podía haber empezado un tercer proceso, después de dos mundiales que sacaron a Colombia del pozo. Una selección, que durante tantos años y no pueda ir a los mundiales, es muy raro. Es muy importante la continuidad, porque los que están ya conocen, a lo mejor quedaron muy cerca de los que no se integraron, pero al iniciar un nuevo proceso, hay tiempos ganados. La ausencia en el Mundial hizo que pudiera llegar después, parte del cuerpo técnico que estuvo conmigo. Néstor era un gran conocedor, estábamos juntos, pudo recuperar a Colombia para poder volver a un Mundial. Pero no quiere decir que haya conseguido los objetivos que se haya trazado, pero tuvo una actuación acorde. Ilusionó y me parece que está correcta su renovación y él seguro va a tratar, con todo lo que ha vivido, encontrar las herramientas o a los jugadores, para construir un equipo que pueda llegar al Mundial.

¿Era el momento del retiro de James de la Selección?

Es un tema que, quizá es personal. Acá pasó con Argentina, se habló de Di María, que cuando terminó el Mundial de Catar dijo que no iba a seguir y viene a jugar en un equipo local. Fue tan bueno lo de Di María acá, con Rosario, que todos lamentamos que no haya podido ir al Mundial, porque el nivel que mostró… nadie le regaló nada, viendo lo que pasó en el Mundial, era un jugador que hubiera sido nuevamente clave. En estos casos son decisiones personales, no puedo opinar. Cada uno sabe hasta dónde podría llegar y hay que respetarlo.

Cómo dar el salto de calidad en la Selección Colombia

Es un tema de fútbol, de debate y lindo, a veces no trae lo justo para que todos estén conformes. Yo pienso que, como se dio el Mundial, los rivales dieron batallas a equipos muy grandes. Colombia, mantuvo su jerarquía, porque era un equipo que, nadie hubiera querido jugar con Colombia. Es un equipo serio, potente, tiene fútbol, buena relación de grupo… pero todos sabemos que a Colombia le faltó gol, y el gol es clave. Hay equipos que son más sueltos, más líricos, pero si no tiene gol, son criticados y a lo mejor con un poco más de gol, este equipo hubiera dado ese paso. Pero son experiencias de estar en los mundiales e ir sacando conclusiones, pero siempre con una buena crítica. El fútbol es pasional, todo cambia con un resultado y discutimos cosas y evadimos lo que es más justo, entonces me parece que, si es por gusto, Colombia puede aportar más, porque si hay algo que tiene Colombia es esa manera de jugar suelta y alegre. Siempre hemos tenido goleadores, los que definen. Algo interesante es que la selección tiene un problema que no es fácil de resolver, podemos tener buenos jugadores en los equipos, pero para el trabajo diario es una dificultad, para encontrar en esa variedad, una continuidad. Muchas veces nos enojamos, porque si uno de esos jugadores que lo tenemos como alguien que puede cambiar cosas en la selección, y no juega con continuidad en un equipo, parece que la medida para que venga a jugar porque tiene que ser titular y nos dé eso que pedimos, pero pueden pasar esas cosas, que haya críticas.

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