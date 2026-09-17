Las caras nuevas en la convocatoria de Selección Colombia: ¿hay reemplazo para James Rodríguez?
Ni Luis Díaz ni Juan Fernando Quintero están en la convocatoria. ¿Para quién será el 10 de la Selección Colombia tras el retiro de James Rodríguez?
En la tarde de este jueves,17 de septiembre, el entrenador de la Selección Colombia reveló los 26 convocados para el juego amistoso ante México el sábado 26 de septiembre. Esta es la primera lista tras el Mundial 2026 y luego del anuncio de James Rodríguez de renunciar a la Tricolor.
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Ante la ausencia de Rodríguez, el entrenador convocó nuevas caras y jóvenes para afrontar una nueva época en el equipo.
¿Quién será el portador de la 10 que deja James Rodríguez?
Lorenzo aseguró que, aunque no está Juan Fernando Quintero en la convocatoria, sí será tenido en cuenta para otros partidos preparatorios para las Eliminatorias y Copa América.
Así las cosas, se espera que Quintero sea el portador del dorsal 10 que dejó James Rodríguez.
Para esta convocatoria destacan Yaser Asprilla o Juan Manuel Rengifo, quienes podrían portal la camiseta 10.
¿Cuáles son las caras nuevas en la Selección Colombia?
Aparecen jóvenes promesas como Edier Ocampo, Kevin Andrade, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Juan Camilo Durán y Kevin Viveros.
Lista completa de convocados por Néstor Lorenzo:
Arqueros:
- Aldair Quintana
- Álvaro Montero
- Kevin Mier
Defensas:
- Álvaro Angulo
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Edier Ocampo
- Jhon Lucumí
- Kevin Andrade
- Roger Caicedo
- Samuel Velásquez
Mediocampistas
- Daniel Arcila
- Gustavo Puerta
- Jaminton Campaz
- Jhon Arias
- Jhon Solis
- Yaser Asprilla
- Juan Manuel Rengifo
- Richard Ríos
- Kevin Castaño
Delanteros
- Carlos Gómez
- Juan Camilo Durán
- Kevin Viveros
- Óscar Perea
- Luis Suárez
- Matías Orozco
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...