Las caras nuevas en la convocatoria de Selección Colombia: ¿hay reemplazo para James Rodríguez?

En la tarde de este jueves,17 de septiembre, el entrenador de la Selección Colombia reveló los 26 convocados para el juego amistoso ante México el sábado 26 de septiembre. Esta es la primera lista tras el Mundial 2026 y luego del anuncio de James Rodríguez de renunciar a la Tricolor.

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Ante la ausencia de Rodríguez, el entrenador convocó nuevas caras y jóvenes para afrontar una nueva época en el equipo.

¿Quién será el portador de la 10 que deja James Rodríguez?

Lorenzo aseguró que, aunque no está Juan Fernando Quintero en la convocatoria, sí será tenido en cuenta para otros partidos preparatorios para las Eliminatorias y Copa América.

Así las cosas, se espera que Quintero sea el portador del dorsal 10 que dejó James Rodríguez.

Para esta convocatoria destacan Yaser Asprilla o Juan Manuel Rengifo, quienes podrían portal la camiseta 10.

¿Cuáles son las caras nuevas en la Selección Colombia?

Aparecen jóvenes promesas como Edier Ocampo, Kevin Andrade, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Juan Camilo Durán y Kevin Viveros.

Lista completa de convocados por Néstor Lorenzo:

Arqueros:

Aldair Quintana

Álvaro Montero

Kevin Mier

Defensas:

Álvaro Angulo

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Edier Ocampo

Jhon Lucumí

Kevin Andrade

Roger Caicedo

Samuel Velásquez

Mediocampistas

Daniel Arcila

Gustavo Puerta

Jaminton Campaz

Jhon Arias

Jhon Solis

Yaser Asprilla

Juan Manuel Rengifo

Richard Ríos

Kevin Castaño

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