Colombia jugará las semifinales del Mundial Femenino sub-20: rival, fecha y hora del partido. (Photo by Daniela Porcelli - FIFA/FIFA via Getty Images) / Daniela Porcelli - FIFA

La Selección Colombia se clasificó a las semifinales del Mundial Femenino sub-20, luego de vencer por la mínima diferencia (1-0) a Nigeria en el Estadio Municipal Władysław Król.

El único gol del partido llegó en timepo de reposición (90+1’) por intermedio de Valerin Loboa, quien aprovechó un sensacional pase al vacío para meterse al área a pura potencia. Aunque su primer remate fue atajado por la guardameta rival, el rebote le cayó justo para definir a portería vacía.

Claro está que no todo es alegría para el combinado cafetero, debido a que la capitana Juana Ortegón fue amonestada y se acumuló en amarillas, razón por la cual tendrá que cumplir con una fecha de sanción. Es decir, se pierde las semifinales.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO DE LA CLASIFICACIÓN DE COLOMBIA A LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL FEMENINO SUB-20

¿Cuál será el rival de Colombia en las semifinales del Mundial Femenino sub-20?

La segunda llave de semifinales se definió el domingo 20 de septiembre. A primera hora, la Selección Colombia Femenina sub-20 consiguió el cupo tras vencer 1-0 a Nigeria; a segunda hora, Corea del Norte también tuvo que esperar hasta tiempo de reposición para derrotar 2-0 a Canadá.

En este orden de ideas, colombianas y norcoreanas volverán a enfrentarse en esta Copa del Mundo, recordando que se vieron las caras en la tercera fecha de la fase de grupos. En aquella oportunidad, el combinado asiático se impuso por un autoritario 3-0.

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¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido de semifinales entre Colombia y Corea del Sur?

Las semifinales del Mundial Femenino sub-20 están programadas para el miércoles 23 de septiembre. En el caso del encuentro Colombia vs Corea del Norte, la programación indica que se jugará a partir de las 11:30 de la mañana (hora colombiana).

Así se jugarán las semifinales del Mundial Femenino sub-20

Italia vs España

Fecha: miércoles 23 de septiembre.

Hora: 8 de la mañana.

Colombia vs Corea del Norte

Fecha: miércoles 23 de septiembre.

Hora: 11:30 de la mañana.

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