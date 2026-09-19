Colombia busca clasificar a semifinales del Mundial Femenino U20: fecha, hora y dónde ver el partido

La Selección Colombia mantiene la ilusión en su participación por el Mundial Femenino Sub-20. El equipo de Carlos Paniagua logró la clasificación a cuartos de final del certamen luego de vencer en el último juego a Polonia, equipo anfitrión.

La victoria de la Tricolor se produjo al minuto 89, luego de que Mariana Silva ingresara al área por el sector izquierdo, intentó centrarla y la defensa Martyna Bartczak marcó en su propio arco. La portera del combinado nacional, Luisa Agudelo, terminó siendo gran figura al realizar tres atajadas.

¿Cuál ha sido el camino de Colombia en el Mundial?

El equipo nacional comenzó el campeonato del mundo logrando un sólido triunfo contra Costa Rica, al cual derrotó 3-1 con goles de Fernanda Viafara, Mariana Silva y Catalina Cortés.

Posteriormente, igualó sin goles ante Portugal y terminó con la expulsión de Lina Arboleda al minuto 90. Finalmente, cerró la fase de grupos con derrota por 3-0 ante Corea del Norte, que son las vigentes campeonas, luego de coronarse en Bogotá en el Mundial del 2024.

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La Tricolor avanzó a ocatvos de final como una de las mejores terceras con 4 puntos y diferencia de gol de -1. Primero fue Corea y segundo Portugal.

¿Cómo llega Nigeria al partido contra Colombia?

Las africanas debutaron en la Copa del Mundo con derrota ante otra de las candidatas: España, que se impuso 2-0. Luego empataron ante China sin goles y finalmente vencieron a Nueva Caledonia por 10-1.

Nigeria avanzó a octavos de final en el segundo puesto del Grupo F con 4 puntos y más 7 goles. En la instancia de los mejores 16, superó a Inglaterra 3-0.

Colombia vs. Nigeria, por un lugar en semifinales

La Tricolor deberá ser cuidadosa con las virtudes de las nigerianas, como su poderío físico y su verticalidad al momento de atacar.

Para este encuentro, Carlos Paniagua parece que no podrá contar con Maithé López por lesión, ya que se retiró en el juego ante Polonia con una molestia. Por su parte, recuperará a Lina Arboleda, expulsada frente a Portugal.

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El equipo que gane se enfrentará contra Canadá o Corea del Norte, siendo las asiáticas las grandes candidatas no solo de la seria, sino del campeonato.

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