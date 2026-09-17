Néstor Lorenzo causó sorpresa con convocatoria de Selección Colombia ¿Por qué no llamó a Luis Díaz?

Néstor Lorenzo entregó la lista de 26 jugadores convocados para el inicio del nuevo proceso de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030, que comenzará con los partidos amistosos en Estados Unidos contra México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre).

Toda la listade la Tricolor: Comienza la renovación en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina de convocados

Entre las grandes novedades está la inclusión de dos jugadores del fútbol colombiano: Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, ambos de Atlético Nacional. Asimismo, resalta la inclusión de nuevos futbolistas como Kevin Andrade (central del Zenit de Rusia), Royer Caicedo (central de 20 años del Círculo de Brujas de Bélgica), Matías Orozco (volante recién vendido del Cali al Brighton) o Camilo Durán (delantero del Celtic de Escocia), entre otros.

Asimismo, hubo ausencias notorias de jugadores que venían siendo parte del proceso y que incluso estuvieron en el Mundial, como Johan Mojica, Camilo Vargas, Juan Camilo Hernández o Willer Ditta. Sin embargo, el más llamativo fue Luis Díaz, quien se sabe será el emblema de esta nueva Tricolor, pero que esta vez no fue incluido en la plantilla.

¿Por qué no convocó a Luis Díaz?

Lorenzo y el país saben que Luis Díaz es el abanderado de este nuevo ciclo, pero su ausencia se debe a cansancio acumulado. El técnico argentino aseguró que habló con el guajiro y acordaron su no llamado para que tome una pausa, situación que también será provechosa para ver a jóvenes jugadores como Daniel Arcila u Óscar Perea, extremos que puedan aparecer por la izquierda para tomar el lugar de Díaz.

Lea también: Las caras nuevas en la convocatoria de Selección Colombia: ¿hay reemplazo para James Rodríguez?

“Nadie está ni dentro siempre, ni fuera nunca, esa es la verdad. Sea joven o viejo, uno calcula las edades, pero lo que se tiene en cuenta es la actualidad. En casos como el de Luis Díaz, hablé con él, le dije que lo veía cansado, que no tenía el mismo sprint, y acordamos que descansara esta fecha y eso nos permite ver talentos jóvenes. La gente que ha vivido el proceso, y sabe que compite, pueden entrar y salir”, dijo Lorenzo sobre la ausencia de Díaz.

Luis Díaz y un inicio de temporada complicado

Al cansacio que le ve Lorenzo a Díaz se le suma el inicio de temporada complicado que ha tenido a nivel individual el extremo de 29 años con el Bayern Múnich. Lucho no tuvo la misma cantidad de pretemporada que gran parte de sus compañeros y su aporte ha sido mucho menor que hace un año, recibiendo incluso críticas de los aficionados.

“¿Qué soy yo, como defensor que nunca ha marcado un gol, para decirle a Lucho Díaz cómo puede mejorar su definición? Lucho no tiene el ritmo en este momento. Probablemente está pensando: ‘¿La golpeo de primera o doy un toque más?’ Y para entonces, el balón ya se ha ido. En algún momento, su sequía terminará”, dijo recientemente Max Eberl, director deportivo del Bayern.

En seis partidos oficiales de esta temporada, Lucho ha marcado apenas un gol, que fue ante Stuttgart por la fecha 1 de la Bundesliga. En comparación con su primera temporada en Bayern, marcó 4 goles en sus primeros 4 partidos.

Lucho podría regresar a la Selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre, cuando la Tricolor se mida contra Chile primero en Cali y luego en Santiago.