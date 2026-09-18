Matías Orozco, convocado a Selección Colombia: “Siento que tengo cosas de Bellingham”

Matías Orozco fue la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos tres amistosos ante México, Perú y Paraguay. La vida del joven volante de 18 años en los últimos meses ha sido de sueños cumplidos, pues salió del Deportivo Cali a firmar con el Brighton de Inglaterra, luego hizo su debut a préstamo en el Castellón de la segunda división de España y está cerca de sumar sus primeros minutos con la Tricolor.

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El nombre del barranquillero hizo parte de la lista de nueve jugadores que recibieron por primera vez el llamado a la absoluta, pero fue el que causó más asombro por tratarse de ser tan joven. En diálogo con El VBar Caracol, Orozco se refirió a cómo vivió el momento en el que se enteró de su llamado, así como a las características que tiene y lo que le puede brindar a la Selección Colombia.

“Es algo que, en el momento siento que, no me quedan palabras para decir. Recibí la noticia en Madrid, estaba haciendo el tema de la visa, terminando el tema de la visa, era una incertidumbre, porque no sabía si estaba o no, y recibí la notica camino de Madrid hacia acá. Paramos a comer y recibimos el link de los convocados y apenas escucho mi nombre lo que hice fue gritar delante de todos. Fue un orgullo y es algo que nunca se vuelve a vivir”, reveló Orozco.

Sobre la posición en la que se siente más cómodo y le puede aportar a la Selección Colombia, dijo: “Donde me necesiten, donde me toque. Me siento cómodo siendo un box to box, llegando a área contraria, a área rival. Estoy abierto a lo que sea, pero me siento más cómodo siento box to box”.

Asimismo, manifestó que tiene como referentes a Jude Bellingham y Enzo Fernández: “No sé si me estoy creyendo, me estoy agrandando (risas), pero me gusta mucho y siento que tengo cosas de Bellingham, es mi referente, aparte de Enzo Fernández”.

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Otras declaraciones de Matías Orozco

El llamado a su familia tras la noticia: “Recibí la noticia y la comida la pedimos para llevar, en el camino llamé al grupo de la familia, donde estamos todos. Primero le escribí, le dije a mi hermana que estaba tomándome unas fotos para la visa, y escribí en el grupo que me habían convocado y llamo por videollamada. Se conectó todo el mundo, mi mamá quedó en pausa, fue algo hermoso que ojalá se sigan dando los llamados, pero como el primero no habrá ninguno”.

El objetivo en la Selección Colombia: “Hace poco me preguntaron mi sueño, aparte de quedar campeón con le Cali y respondí que jugar en la selección. Ya está la oportunidad, se me presenta y soy un privilegiado por Dios. Ahora crecer. En estos microciclos, el objetivo es crecer y mejorar. Ojalá construir un camino desde joven en la selección y alcanzar el sueño de ser campeón de un Mundial, primero quedando campeón de Copa América”.

Su aporte a la Selección Colombia: “Ver que de las posiciones en las que más se necesitaba, ya había muchos jugadores con experiencia, con historia, como el caso de James y Juanfer. Siento que es un poco renovar, renovar la camada de la selección. Lo que le pudo haber llamado la atención es el hambre, las ganas de estar, así sea en un amistoso, para mí no hay partido amistoso. Se trata de crecer y crecer más. Mi capacidad técnica, física y táctica y ojalá seguir en esos convocados”.

Los jovenes como Gustavo Puerta, nuevos líderes en la Tricolor: “Yo siento, y lo dije alguna vez, que por más poca edad que tengamos, tenemos la misma responsabilidad que los mayores. Si uno se mete en este deporte es porque está preparado mentalmente para asumir las responsabilidades. Es un ejemplo lo de Gustavo Puerta, va a segunda división, hace todo lo que hace y termina siendo titular en el Mundial, es lo que le apuntamos todos. Para mí es un orgullo llegar y aprender de todos. Yo soy el más joven y llegaré siempre a escucharlos”.

¿Más complicado mudarse de Barranquilla a Cali o de Colombia a Europa?: “De Barranquilla a Cali porque estuve muy niño. A esa corta edad muchos salen, pero me dio duro, porque mis papás, todo, y yo llegué al Cali a mitad de temporada y ya había una base, ya estaba todo, llego allay están construyendo una base, pero está la oportunidad que me vengo acá con mi representante y eso me ha ayudado mucho. A Cali llegué con 14 años, tuve la casa hogar, pero no era el mismo apoyo que tiene mi empresario”.

El apoyo de Rafael Dudamel, DT en el Cali: “Lo poco que duré con él, fue de mucho aprendizaje, es un jugador que le habla mucho a los jugadores y eso es de admirar, es el tipo de entrenador que tiene buen manejo de grupo, tiene una excelente manera de comunicarse con los jugadores. Ayer me escribió y me felicitó y me llena de orgullo que mucha gente esté contenta con mi convocatoria, me llena de orgullo y me da más responsabilidad”.

Su adaptación al Castellón: “Ha sido un poco compleja la adaptación. Es un ritmo de juego con tres fechas adelantadas, es algo que a medida de lo que va pasando, te va exigiendo y llegar así, es algo duro, pero me recibió el grupo bien, es muy unido. Siento que estos dos partidos, la hinchada ha sido brutal, de local y de visitante. La forma como viven el fútbol acá es hermosa”.