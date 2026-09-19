James Rodríguez, a hinchas de la Selección Colombia: “No me deben nada, intenté hacerlos felices”

James Rodríguez puso fin a su ciclo de más de 15 años con la Selección Colombia el pasado martes 15 de septiembre, aunque según reveló Néstor Lorenzo, ya lo sabían desde que terminó el partido con Suiza por los octavos de final del Mundial. Un día después de su anuncio, el volante tuvo su debut con Atlético Nacional en la victoria 2-3 en su visita a Internacional Bogotá, en la que hizo la asistencias del gol del triunfo.

Le puede interesar: Las caras nuevas en la convocatoria de Selección Colombia: ¿hay reemplazo para James Rodríguez?

El cucuteño ha sido noticia casi toda la semana por tal anuncio, pues el país le dijo adiós al que muchos califican como el jugador más importante que ha vestido la Tricolor, debido al gran aporte que tuvo con 31 goles y 43 asistencias. A eso sumarle que Juan Fernando Quintero previamente comunicó la misma determinación de poner fin a su trayectoria en la absoluta, por lo que el ‘10′ está huérfano en el camerino nacional.

James Rodríguez le dejó un nuevo mensaje a los hinchas

Atlético Nacional, su nuevo club, publicó una breve entrevista que le realizaron en las instalaciones de la institución. Allí, James volvió a agradecer a los hinchas por el cariño mostrado durante estos años y que ha crecido en las últimas horas.

“Yo lo único que intenté fue hacer feliz a todo un país, darlo todo por esa camiseta, fueron 16 años, casi 15. Intentaba hacer el trabajo mío, ganar y eso va de la mano para hacer feliz a todo un país. No me deben nada (los hinchas); al contrario, agradecerles a ellos por todo el cariño que me dan, por todo el cariño que me han mostrado estas últimas horas”, dijo al respecto.

Pero no solo fue a los hinchas de la Tricolor, sino a los de Nacional, a los que James le agradeció, especialmente desde que llegó al club.

Lea también: ¿Quién usará la ‘10’ de James Rodríguez en la Selección Colombia? Néstor Lorenzo dio pistas

“Estoy feliz, son muchos años fuera, desde el 2007, y ver todo ese cariño fue algo único. Eso quiere decir que he hecho las cosas bien durante muchos años y le he dado felicidad a mucha gente, a un país entero durante muchos años. Creo que la gente agradece eso, entonces estoy feliz por eso”, dijo al respecto.

Sobre la grandeza de Nacional, mencionó: “Se ve, impone todo lo que ha ganado este club, todos los títulos, es un club histórico. Espero hacer historia aquí también”.

Finalmente, aseguró que su estreno con el Verdolaga le trajo recuerdos de cuando tuvo su debut profesional. “Se me pasó por la cabeza aquel debut en el 2006, fue algo así parecido, como si fuera el primer partido mío. Después de tantos años, venir acá otra vez fue algo único, se me vino a la mente ese primer partido”.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez?

James terminó el partido contra Internacional con un golpe que no tiene mayor complicación, por lo que es posible que haga parte del equipo que viaje a Villavicencio para disputar el encuentro frente a Llaneros, el próximo domingo 20 de septiembre desde las 8:15 p.m.