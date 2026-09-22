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22 sep 2026 Actualizado 02:37

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Incendio avanza en Chíquiza y afecta zona boscosa del Santuario de Iguaque

El alcalde de Chíquiza, Edwin Almanza, aseguró que la mayor parte del incendio ya se encuentra en ese municipio y advirtió por la afectación de las zonas boscosas y las cuencas que abastecen de agua a la región.

Felipe Carreño

Tunja
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La mayor parte del incendio forestal que comenzó en Villa de Leyva ya se encuentra en jurisdicción de Chíquiza, según el alcalde Edwin Almanza, quien reportó dos zonas críticas: el sector de Villa Rosita y la vereda Juan Díaz, además de La Hondura, donde está una de las áreas boscosas más densas del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

La mayoría del porcentaje del incendio está en el municipio de Chíquiza”, aseguró Almanza.

El mandatario señaló que el fuego nuevamente tomó fuerza durante la noche y avanza sobre la vegetación de la montaña. “Está que se devora toda nuestra naturaleza”, afirmó.

Según su reporte, hasta el momento, se han quemado más de 50 hectáreas en jurisdicción de Chíquiza, aunque no cuenta con una cifra consolidada de toda el área afectada por la emergencia.

Incendio en Chíquiza Fotos| Caracol Radio

Incendio en Chíquiza Fotos| Caracol Radio

Incendio en Chíquiza Fotos| Caracol Radio

Incendio en Chíquiza Fotos| Caracol Radio

Almanza también advirtió sobre el impacto en las fuentes hídricas de la zona de La Hondura, donde existen cuencas y nacimientos de agua que alimentan al municipio de Villa de Leyva.

“Nos preocupa mucho la naturaleza y el agua”, dijo el alcalde, quien además expresó su preocupación por la fauna y la vegetación nativa que están siendo alcanzadas por las llamas.

Frente a la capacidad para contener el incendio, el alcalde destacó la presencia de Defensa Civil, bomberos, Ejército, Policía, Gobernación y comunidad, pero pidió mayor apoyo del Gobierno Nacional.

“Realmente sin el apoyo de ellos nos está quedando casi imposible apagar este incendio” afirmó Almanza, quien agregó que no tiene, por ahora, un reporte sobre animales afectados por las llamas.

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