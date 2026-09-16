Nuevo caso de sarampión en Amazonas: Colombia suma 15 casos importados en 2026

Un nuevo caso de sarampión fue confirmado en Amazonas. Se trata de un niño peruano de 2 años que ingresó a Colombia y fue atendido en una institución de salud de Leticia, en medio de un escenario de vigilancia por el aumento de casos de esta enfermedad en la Región de las Américas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, el niño vive en la comunidad de San Isidro, en Loreto, Perú, y no se tiene información sobre su antecedente de vacunación. Después de recibir atención en Leticia, se desplazó hasta Tabatinga, Brasil, donde permanece aislado y bajo seguimiento de las autoridades sanitarias de ese país.

La situación también está siendo vigilada por Brasil, que notificó la confirmación de otros tres casos en su territorio procedentes de Perú. El seguimiento cobra especial importancia por la movilidad constante entre los tres países, particularmente en esta zona de frontera.

15 casos asociados a importación en Colombia

Con este nuevo reporte, Colombia ha identificado 15 casos de sarampión asociados a importación internacional durante 2026. Los casos han tenido relación con diferentes países y territorios, entre ellos Perú, México, Estados Unidos y Panamá, además de casos vinculados a cadenas de importación.

Sin embargo, ante la situación hay una precisión clave, con corte a la semana epidemiológica 36 de 2026 según el INS, no se ha evidenciado transmisión sostenida del virus en Colombia.

Es decir, el país ha detectado casos relacionados con importaciones, pero hasta el momento no se ha identificado una circulación sostenida del sarampión dentro del territorio nacional.

Por eso, la atención está puesta especialmente en las zonas de frontera y en la detección temprana de posibles nuevos casos. La movilidad permanente de personas puede facilitar la entrada y propagación de enfermedades transmisibles, por lo que las autoridades están verificando los esquemas de vacunación e identificando posibles contactos.

También se adelantan búsquedas activas en comunidades e instituciones de salud para detectar personas que puedan presentar síntomas o haber tenido contacto con casos confirmados.

¿Cómo identificar el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Entre los síntomas que deben generar atención están la fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y la aparición de erupciones en la piel.

Si una persona presenta estos signos, el llamado es a consultar de inmediato a los servicios de salud. También es importante informar si hubo un viaje reciente o contacto con alguien que pudiera estar enfermo.

Mientras exista una sospecha o confirmación, se recomienda evitar el contacto con otras personas y mantener aislamiento domiciliario, siguiendo las indicaciones del personal médico.

Vacunación, la principal barrera que reitera el Ministerio e Intituto de Salud

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud y el INS insistieron en la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día.

El esquema contempla una dosis cero para niños y niñas entre los 6 y 11 meses, dos dosis en menores de 11 años y una dosis adicional para viajeros que se dirijan a países donde se hayan reportado casos de sarampión.

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación en Colombia, tanto para quienes viven en el país como para quienes se encuentran de paso.

El mensaje basicamente es revisar la vacunación, reconocer los síntomas y consultar oportunamente ante cualquier sospecha.