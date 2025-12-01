Este antiguo método le ayudará a mejorar su memoria, podrá recordar cosas que ya había olvidado

Mujer con problemas para recordar algo o demostrando preocupación y de fondo una ilustración de un cerebro (Fotos vía Getty Images)

Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2021 entre 33 y 38 millones de personas en todo el mundo, sufrían perdida de la memoria debido a padecer una enfermedad conocida como Alzheimer. Sin embargo, la cifra más alarmante se refería a la cantidad de personas que padecían demencia, pues eran más de 57 millones a nivel mundial.

Estas enfermedades coinciden en un aspecto, y es que las personas que padecen alguna de ellas, suelen tener problemas (de diferente magnitud) para recordar cosas, nombres y fechas. Una problemática la cual puede atacar desde edades muy tempranas y suele ser un signo de alerta. Pues en una persona saludable, la perdida de memoria puede ser notoria desde los 50 años.

Con relación a esto, se ha establecido que la edad en que las personas tienen una mejor memoria, es a los 20 años; sin embargo, entre los 50 y 60, esta capacidad disminuye notablemente, y algunas personas, desarrollan las enfermedades anteriormente mencionadas luego de los 65 años.

El método para mejorar la memoria

Para combatir esta problemática, recientemente los investigadores descubrieron una técnica, la cual habría sido usada por generaciones pasadas para memorizar diferentes cosas, y ahora estaría siendo aplicada por un grupo de adultos mayores en Orlando, Florida, para ejercitar su memoria mediante este método.

Se trata de ‘el método de loci’, una técnica mediante la cual la persona hace uso de espacios que le son familiares para almacenar nueva información, de este modo, se realiza recorrido a través de un mapa mental, y se colocan los objetos que se quieren recordar en medio de este recorrido, de tal modo que la persona pueda regresar a la información que quiere recordar realizando un camino por su mente.

Su uso en la historia

Esta técnica, que era utilizada por el filósofo y orador romano Cicerón, quien hace siglos, era capaz de recordar grandes discursos mediante este método, y de forma similar en algunas culturas indígenas, mediante cantos recordaban rutas y se aseguraban de que información importante se transmitiera correctamente entre generaciones sin perder datos que eran fundamentales.

¿Por qué funciona?

La funcionalidad de este método, radica en que la ciencia tomó en cuenta, algo que las civilizaciones antiguas realizaban de forma instintiva, pues el cerebro humano no se encuentra perfeccionado para recordar números o palabras, pero gracias a las fortalezas de los humanos en la navegación espacial y la memoria visual, se puede aplicar este método para la recordación de información abstracta.

Gracias a este método, Michael Dottino fundó el programa del Instituto de la Memoria, en el cual, al acoplar el método de loci con actividad física, interacción social y ejercicios cognitivos, los adultos mayores presentaron un ralentizamiento en el deterioro mental de las personas, algunos conservaron perfectamente sus funciones cognitivas y algunos otros, recordaron nombres o situaciones que creían olvidadas.

