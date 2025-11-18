¿Por qué las mujeres tienen más Alzheimer? Nuevo estudio cuestiona hipótesis comunes

Un grupo internacional de 23 especialistas, entre los que destacan los investigadores Anne Ravndal, Anders M. Fjell, Didac Vidal-Piñeiro y Håkon Grydeland, desarrolló un análisis exhaustivo a partir de uno de los repositorios más completos sobre envejecimiento cerebral saludable.

Este estudio, publicado en la revista PNAS, examinó 12.638 escáneres cerebrales obtenidos a lo largo del tiempo en 4.726 participantes de entre 17 y 95 años, pertenecientes a 14 cohortes en diversos países.

La meta principal de este estudio consistió en evaluar si las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en la estructura del cerebro podían aclarar por qué ellas reciben diagnósticos de enfermedad de Alzheimer con mayor frecuencia.

Por otro lado, los resultados mostraron que, aunque los hombres tienden a experimentar un desgaste más marcado en varias áreas corticales y subcorticales, los cambios observados en mujeres fueron más puntuales, destacándose una expansión mayor de los ventrículos.

De esta manera, se puso en duda que la elevada prevalencia de Alzheimer en mujeres responda a un proceso de deterioro neural más rápido, sugiriendo que otros factores podrían desempeñar un rol determinante.

¿Qué métodos usaron los científicos para medir las diferencias entre hombres y mujeres?

Los investigadores emplearon modelos aditivos mixtos generalizados para examinar con precisión 87 indicadores vinculados a la anatomía cerebral, que abarcaron desde medidas de grosor cortical hasta volúmenes subcorticales.

En este orden de ideas, con el fin de obtener conclusiones más sólidas, ajustaron sus análisis considerando variables esenciales como la edad de los participantes, el tamaño craneal, los niveles educativos, la longevidad, las diferencias asociadas a cada tipo de escáner y las particularidades propias de cada cohorte internacional.

Adicionalmente, la colaboración reunió a universidades y centros especializados en neurociencia de distintos países, lo que aportó una notable diversidad tanto en los enfoques metodológicos como en las características demográficas de las muestras estudiadas.

Asimismo, tras aplicar correcciones vinculadas a la educación y a la expectativa de vida, varios de los patrones observados inicialmente cambiaron de forma significativa. Estos ajustes revelaron que ciertas trayectorias de deterioro cerebral podrían estar moldeadas por condiciones socioculturales o por mecanismos de selección relacionados con la supervivencia.

En desarrollo...