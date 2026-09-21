Más de 100 toneladas de residuos recolectaron en Rionegro en una jornada especial de limpieza

Medellín

El Día Mundial de la Limpieza, que se conmemora cada 20 de septiembre, tuvo una conmemoración en el municipio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia, donde adelantaron una jornada en la que se logró la recolección de más de 100 toneladas de residuos, según informó el gobierno local.

Día Mundial

Esta jornada se conmemora cada 20 de septiembre como un espacio cívico y ambiental, que oficializó Naciones Unidas para combatir la crisis global de residuos en el año 2023.

Esta conmemoración nació en Estonia, en el año 2008, cuando miles de personas se unieron para limpiar todo el país en pocas horas.

En su momento nació del movimiento global Let’s Do It! World.

Esta campaña global moviliza a millones de voluntarios en más de 190 países para retirar desechos de calles, playas, bosques, ríos y espacios públicos.

Amor por Rionegro

La jornada de limpieza en esta localidad del Oriente paisa se denominó Amor por Rionegro, buscando que se trascienda la jornada de un día y se convierta en un llamado permanente a la corresponsabilidad.

Se pretende con este tipo de estrategias que los habitantes de esta localidad logren disponer adecuadamente los residuos, cuidar las zonas verdes, proteger las fuentes hídricas y mantener limpios los espacios públicos.

Explicaron desde el gobierno local que siempre se debe “disponer adecuadamente los residuos, cuidar las zonas verdes, proteger las fuentes hídricas y mantener limpios los espacios públicos”.

100 toneladas

Las 100 toneladas de residuos sólidos se lograron recaudar gracias al trabajo de los servidores públicos de la Administración Municipal, integrantes de la Fuerza Pública y habitantes voluntarios, quienes participaron en la jornada Amor por Rionegro.

Los trabajos se concentraron en 13 puntos del territorio, los cuales fueron intervenidos de manera simultánea y en los que se adelantaron las actividades de recolección de residuos, limpieza y lavado de espacios públicos, mantenimiento de zonas verdes, jardinería, despale y poda.

Esa cifra, según la administración municipal, evidencia tanto el alcance de la jornada como la necesidad de fortalecer entre todos el cuidado cotidiano de los espacios que comparte la ciudadanía.

Cuidado del espacio público

Jorge Rivas, alcalde de Rionegro, destacó esta jornada y explicó que “cada veinte de septiembre en el mundo, todas las comunidades salen a recoger residuos sólidos que otras personas irresponsables han tirado en las fuentes hídricas y en el espacio público y en nuestros bosques”.

Una de las personas que participaron en la jornada fue la señora María Beatriz Monsalve, habitante del barrio El Porvenir, quien destacó que “necesitamos hacer concientización de que todos debemos poner de nuestra parte para esta limpieza, porque lo necesitamos”.

Por su parte, Mauricio Garzón, subsecretario de Desarrollo Organizacional de Rionegro, hizo un llamado a fortalecer la responsabilidad ambiental, especialmente ante el riesgo de incendios.

Dijo el funcionario que “la casa común la encontramos bastante sucia, y deberíamos ser más conscientes con la naturaleza. Ahora, con el fenómeno del Niño, cualquier indicio, cualquier papel puede hacer que se cause un incendio. Es muy importante que recojamos todos nuestros residuos: con los que salgamos, regresemos con ellos a la casa”.

La actividad también permitió el encuentro entre los servidores públicos y ciudadanos para que se evidenciaran las realidades de los diferentes sectores.