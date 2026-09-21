Embarazo adolescente cae en Medellín: reportan descenso sostenido en los últimos tres años

Medellín

Medellín registra una reducción histórica del embarazo adolescente en 2026, con un total de 857 casos reportados hasta agosto. La cifra evidencia un descenso sostenido en comparación con los 1.745 casos registrados en 2024 y los 1.486 reportados en 2025 en el rango de edad de 10 a 19 años.

Los avances responden a la estrategia integral “Medellín Te Quiere Saludable”, liderada por la Secretaría de Salud. Entre enero y agosto de este año, se realizaron 6.144 acciones educativas sobre derechos sexuales y reproductivos, junto a 3.964 asesorías individuales enfocadas en la población juvenil.

Acceso a salud y fortalecimiento institucional

Para respaldar la prevención, la Administración Distrital aplicó 3.562 implantes subdérmicos en 2026. La oferta en salud pública incluye además la realización de citologías, pruebas de VIH y sífilis, asegurando acompañamiento y acceso oportuno a métodos anticonceptivos de larga duración.

Asimismo, la ciudad creó la Mesa Intersectorial PERA (Prevención del Embarazo Infantil, Adolescente y Subsecuente). Este espacio articulará entidades públicas para proteger derechos, mitigar las violencias de género y impulsar proyectos de vida en niños, niñas y jóvenes.

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Prevención del embarazo adolescente, pilar en la agenda de la Semana Andina 2026

En el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, del 21 al 25 de septiembre se desarrollarán jornadas pedagógicas y comunitarias. La iniciativa se alinea con el lema nacional “Derechos para decidir, oportunidades para transformar”, promovido por el Ministerio de Salud.

La Secretaría de Educación implementará guías sobre autonomía y sexualidad integral en primaria y secundaria para consolidar a las escuelas como entornos protectores. En paralelo, la Secretaría de la Juventud liderará espacios de diálogo y formación orientados al bienestar y cuidado de la juventud.