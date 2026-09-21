Más de 560 mil personas asistieron a la Fiesta del Libro y la Cultura 2026 en Medellín

Medellín

Terminó este domingo la celebración número 20 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que este año contó con la asistencia de más de 560 mil personas, la mayoría de ellas de estratos 1, 2 y 3.

La fiesta en cifras

Según explicó la Alcaldía de Medellín, durante los 10 días del evento, se desarrollaron más de 3.600 actividades gratuitas con más de 400 invitados locales, nacionales e internacionales.

Las ventas de la muestra comercial fueron superiores a los 11 mil millones de pesos, según el balance que tiene la organización de la Fiesta del Libro.

En total, asistieron 60 mil personas más que el año anterior, lo cual muestra un crecimiento superior al 10 por ciento, comparada la cifra con el año anterior.

Jardín de la Lectura Viva

Uno de los espacios centrales que tiene la Fiesta es el Jardín de la Lectura Viva, donde hay fomento de lectura, escritura y oralidad, LEO, con experiencias interactivas como talleres, juegos, creación artística y conversación.

En ese espacio hay encuentros comunitarios con universidades, bibliotecas, colectivos, artistas y promotores de lectura.

En el Jardín de la Lectura Viva también hay promoción de lectura y la palabra por medio de la narración oral y cuentería como el Cuentódromo.

En ese espacio del Jardín de la Lectura Viva se lograron 110 mil visitantes, especialmente estudiantes y familias, incluyendo 6 mil estudiantes que llegaron desde 50 municipios antioqueños.

País invitado 2027

Corea del Sur fue el país invitado del año 2026 y se anunció que la Comunidad de Madrid será la región invitada para la Fiesta del año entrante, que coincide con Medellín como Capital Mundial del Libro en 2027.

Capital Mundial del Libro

Durante este año, Medellín se está preparando para asumir su designación como Capital Mundial del Libro 2027, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La Fiesta del Libro 2026 permitió tener varios eventos formativos hacia esa capitanía, que es un reconocimiento que destaca el trabajo cultural, educativo y comunitario que durante décadas ha impulsado la lectura y el acceso a los libros en la ciudad.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, explicó que durante la recién terminada versión número 20 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, se logró una preparación “con más de 25 programas que fortalecerán la lectura infantil, el acceso a los libros, la comprensión lectora, la creación literaria y toda la cadena del libro. Y los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura son el escenario perfecto para empezar a vivir este sueño colectivo”.

Ser la Capital Mundial del Libro también ayudará a fortalecer la lectura en la ciudad, comprendiendo que Medellín destaca por la cantidad de bibliotecas y librerías que se tienen, pero se seguirá contribuyendo al crecimiento de las mismas.

La fiesta de este año 2026 sirvió de plataforma para destacar y preparar esa designación de la ciudad como Capital Mundial del Libro 2027 por parte de la Unesco, tras la postulación liderada por la Administración Distrital desde 2024.

El compromiso de esta capitanía contempla la ejecución de más de 25 programas enfocados en el acceso a la lectura, la comprensión lectora, la sostenibilidad de la cadena del libro, la promoción de la literatura infantil y la creación literaria.