Investigan explosión en instalaciones del comando de la Policía Antioquia

Medellín

Una explosión se registró en la mañana este 20 de septiembre al interior de las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Antioquia, en Medellín.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió en una bodega destinada a las actividades del Grupo Antiexplosivos de la institución.

Tras la emergencia, la Policía activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar. El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió la situación y apoyó las labores de control y verificación en la zona afectada.

Según confirmó el Departamento de Policía Antioquia, la explosión no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales.

Las autoridades adelantan labores de inspección en las instalaciones con el propósito de establecer las causas y circunstancias que originaron la explosión. Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué tipo de elementos se encontraban en la bodega ni qué pudo haber provocado el incidente.

La institución agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad, así como los mensajes recibidos para conocer el estado de los uniformados.