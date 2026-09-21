Culminó la extracción de los cinco ocupantes de avioneta accidentada en Chocó

La Fuerza Aérea Colombiana culminó este 21 de septiembre las labores de recuperación y extracción de los cinco ocupantes de una aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985G, que se accidentó el pasado 13 de septiembre en el Parque Nacional Natural Tatamá, en límites del departamento de Chocó y Risaralda.

La operación, que se extendió durante varios días, estuvo a cargo de comandos especializados del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas, quienes enfrentaron las dificultades del terreno y las condiciones meteorológicas para llegar hasta el lugar del siniestro.

Para facilitar el acceso a la zona, un helicóptero UH-60 Black Hawk, en configuración Ángel, del Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM5), insertó al equipo de rescatistas en un punto cercano al accidente. Desde allí, los militares realizaron un desplazamiento terrestre hasta la aeronave y ejecutaron las maniobras de recuperación y extracción.

Posteriormente, los cinco ocupantes fueron trasladados al Batallón San Mateo del Ejército Nacional, en Pereira.

Misiones aéreas durante la operación de rescate

Desde el inicio de la emergencia, la FAC, en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, desarrolló 15 misiones aéreas que sumaron más de 18 horas de vuelo.

En las labores participaron aeronaves UH-60 Black Hawk, Bell 212, C-295, C-208 y C-90, empleadas para apoyar las distintas fases de la operación.

La FAC informó que se desarrolló en un sector montañoso ubicado aproximadamente a 9.200 pies de altura, donde las fuertes lluvias, las pendientes pronunciadas y las condiciones agrestes del terreno dificultaron el desplazamiento de los equipos y las maniobras de extracción.

La institución señaló que esta operación refleja sus capacidades humanas y aéreas para atender emergencias y prestar apoyo en diferentes regiones del territorio nacional.