Asesinaron a hombre durante un robo en el barrio Belén Rosales de Medellín

Medellín, Antioquia

Un hombre murió luego de ser baleado durante un robo ocurrido en la noche del viernes 18 de septiembre en el barrio Belén Rosales, occidente de Medellín. La víctima, Esteban Ramírez Parra, fue atacada cuando se movilizaba en un vehículo junto con su hermana.

El hecho ocurrió hacia las 10:22 de la noche, en la calle 30 con carrera 70. Según el relato entregado por la hermana, una motocicleta se atravesó frente al carro cuando estaban detenidos en un semáforo. Uno de los delincuentes se acercó a la ventana, le arrancó una cadena y tomó su celular.

Luego, el hombre habría exigido las pertenencias de Esteban. Cuando la víctima levantó los brazos, recibió un disparo en la parte frontal del cuerpo.

Los delincuentes escaparon con la cadena y los dos celulares. La hermana trasladó a Esteban hasta la Clínica Medellín Occidente, donde fue sometido a una cirugía durante la mañana del sábado. Sin embargo, murió después de las 6:00 de la tarde debido a la gravedad de la herida.

Cámaras buscan identificar a los responsables

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector para establecer la ruta que tomaron los responsables y avanzar en su identificación. El caso permanece en investigación.

Esteban había llegado a Medellín pocos días antes para visitar a sus familiares. Trabajaba en Armenia, Quindío, y esa noche había salido a comer con sus familiares antes de regresar a casa.

Con este caso, el reporte del SISC registra 15 homicidios asociados a hurtos en Medellín durante 2026. En Belén se contabilizan 12 homicidios en lo corrido del añ