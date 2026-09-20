🔴 Colombia sub 20 vs Nigeria sub 20 HOY: siga el partido EN VIVO del Mundial Femenino sub 20

¡El Mundial Femenino sub-20 sigue su curso! Este domingo 20 de septiembre, la Selección Colombia se mide en los cuartos de final con Nigeria, enfrentamiento que definirá a la tercera semifinalista del campeonato juvenil.

Hasta el momento, las selecciones de Italia y España ya confirmaron su presencia en la siguiente ronda del certamen, siendo esta la primera llave de la misma, mientras que restan por definirse los encuentros: Colombia vs Nigeria y Corea del Norte vs Canadá.

El elenco nacional llegó al campeonato del mundo con la ilusión de disputar los siete partidos. En fase de grupos avanzó como una de las mejores terceras (4 puntos y -1 en la diferencia de gol), mientras que en los octavos de final despachó por la mínima diferencia (0-1) a la local Polonia.

Minuto a minuto EN VIVO de Colombia sub 20 vs Nigeria sub 20