Hidroituango podrá iniciar ascenso controlado del embalse hacia la cota 420

Hidroituango, Antioquia

EPM podrá iniciar el ascenso controlado del embalse de Hidroituango hacia la cota 420 metros sobre el nivel del mar, luego del pronunciamiento de la ANLA del 18 de septiembre, que permite realizar esta maniobra de manera simultánea con la remoción de la cobertura vegetal.

El proceso será gradual y estará acompañado de monitoreo hidrológico, hidráulico, ambiental y geotécnico, además del seguimiento a las condiciones sociales y de seguridad de las comunidades ubicadas en el área de influencia de la central.

El nivel subirá hasta 40 centímetros diarios

EPM explicó que el embalse podrá aumentar hasta 40 centímetros diarios, dependiendo de las condiciones observadas. También habrá periodos de estabilización para evaluar el comportamiento de las laderas y las demás variables técnicas.

El proceso podría tardar alrededor de dos meses, aunque el tiempo dependerá de los caudales que lleguen al embalse y de los resultados del monitoreo.

La compañía advirtió que los bajos aportes de los últimos meses podrían retrasar el ascenso. Desde mayo se han registrado aportes inferiores a los promedios y, desde finales de julio, varias cuencas han presentado caudales por debajo de los mínimos históricos, particularmente el río Cauca.

Hidroituango busca aumentar reservas para El Niño

El paso de la cota 408 a la 420 permitiría almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a unos 187 GWh de energía, aproximadamente 15 días de demanda eléctrica de una ciudad como Medellín.

EPM señaló que las condiciones de octubre y noviembre podrían permitir aprovechar nuevos aportes de agua para aumentar las reservas antes de los periodos de mayor criticidad asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Mientras avance el llenado, continuará la remoción de cobertura vegetal, que registra cerca de un 50 % de avance, junto con las labores de salvamento de flora, ahuyentamiento, rescate y manejo de fauna.