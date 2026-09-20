“Quieren despojarnos de nuestras garantías”: Rodrigo Londoño rechaza propuesta de recorte a la JEP

Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y presidente del Partido Comunes, rechazó la propuesta del senador Enrique Gómez, respaldada por el presidente Abelardo De la Espriella, de quitarle 100.000 millones a la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.

Londoño recordó que la JEP es la institución que obra como instrumento de cierre jurídico del conflicto armado entre el Estado y las extintas Farc la cual, a su juicio, permite que la verdad, la justicia y la no repetición, se conviertan en “hechos concretos”.

Según el presidente de Comunes, la estrategia del gobierno es debilitar a la JEP con el fin de “despojarlos” de sus garantías ante el sistema transicional y llevarlos ante la Justicia Ordinaria. “Quieren impedirnos decir la verdad y reparar a las víctimas en los términos en que nos comprometimos a hacerlo”, aseguró.

El excomandante de las Farc resaltó, por ejemplo, los beneficios que han recibido los excombatientes así como la Fuerza Pública, en donde más de 1.000 de sus integrantes han recibido el “paz y salvo” por los más graves crímenes que cometieron durante el conflicto armado.

“La Jurisdicción no es perfecta y se ha alejado de muchos principios sobre los cuales fue creada, pero constituye la garantía para las víctimas y los comparecientes de que este país eligió la justicia restaurativa por encima de la venganza y de la guerra eterna”, agregó Londoño.

Rodrigo Londoño a su vez le hizo un llamado al gobierno del presidente De la Espriella para que indique con claridad, según él, si ante la imposibilidad de acabar con la jurisdicción vía legal, pretenden hacerlo mediante “asfixia” económica disfrazada. “A quienes hoy insisten en debilitar a la JEP les recordamos que lo que se acordó se cumple”, agregó.