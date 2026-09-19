Advierten que faltan $1.4 billones para la atención de salud de maestros en lo que resta del año

Armenia

En el marco del encuentro de veedores de salud que se llevó a cabo en el departamento, Esteban Bernal de la secretaría de seguridad social del sindicato de educadores del departamento Suteq, se refirió a la situación actual del modelo de salud del magisterio.

Sostuvo que ante la visita de la superintendente nacional de salud al Quindío le expusieron la preocupación porque faltan 1.4 billones de pesos para cubrir la atención en lo que resta del año y si no se genera el desembolso de estos recursos habría una suspensión del servicio de salud no solo para los docentes sino para sus familias en el país.

“Desde la organización sindical nosotros realizamos un trabajo juicioso de seguimiento, análisis y formación para que los maestros y maestras conozcan las situaciones y las dificultades estructurales del problema de salud. Con un histórico de seguimiento, con un histórico de problemáticas que hoy tiene un nuevo capítulo llamado “No hay recursos aprobados para finalizar el año”“, mencionó.

Informó que la superintendente quedó con el compromiso de realizar la gestión ante los ministerios de Hacienda, Educación y salud para tomar las medidas que permitan dar solución a la problemática.

“Vanessa, complicado porque la superintendente nos informa que lleva 15 días, que toma juiciosamente la información y que la va a extender a los entes competentes, que en este caso son el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para que se tomen las medidas que busquen dar solución”, dijo.

Enfatizó que el modelo en el papel es extremadamente garante, pero en la ejecución considera la Fiduprevisora no ha hecho lo pertinente para que sea acorde a lo proyectado.

“Ha sido reiteradas las dificultades en medicamentos frente a las cuales permanecen fallas logísticas increíbles e injustificables para el tiempo que llevan atendiendo estos prestadores y asimismo también consideramos que es extremadamente grave que por la falta de contratación buena parte de especialidades muy sencillas se tengan que estar desplazando a otros departamentos y los maestros enfermos tengan que viajar a otras ciudades para ser atendidos”, dijo.

Advirtió que las mayores problemáticas están relacionadas con la entrega de medicamentos donde permanecen las fallas logísticas y otra de las dificultades es por la falta de contratación de especialistas por lo que los docentes deben trasladarse a otros departamentos para lograr ser atendidos.