La operación del segundo hospital más importante del Quindío a cargo de la Gobernación Departamental

Armenia

Y es que el proceso de intervención administrativa en el hospital La Misericordia del municipio de Calarcá por parte de la Superintendencia Nacional de Salud inició en el mes de septiembre del año 2021 al identificar 54 hallazgos, entre ellos, el cierre total de 20 servicios, deficiencias en infraestructura y en la gestión de facturación, e insuficiencia de medicamentos e insumos.

A través de un comunicado la Superintendencia informó que se dará inicio a una nueva etapa bajo la administración de la Gobernación del Quindío, con una medida de vigilancia especial durante un año para consolidar los avances alcanzados durante la intervención.

El asesor de despacho de la gobernación del departamento, Carlos Alberto Gómez reconoció que representa un reto grande tras el terremoto puesto que actualmente se estableció una sede alterna ante las afectaciones que sufrió la infraestructura.

“Hoy la Superintendencia de Salud tomó la decisión de regresar el hospital a sus verdaderos dueños, que son específicamente el departamento del Quindío y los ciudadanos de de Calarcá y el Quindío. En efecto se entregó, se hace la devolución de este bien y obviamente representa un reto importante para el gobierno departamental que el gobernador ha decidido asumir, que es uno el proceso de reconstrucción de este hospital. Todos sabemos que está en una situación muy crítica, que fue evacuado, que ha disminuido su capacidad operativa y hay que reconstruirlo y garantizar su operación”, indicó.

Resaltó que lo clave es estabilizar los servicios de salud como cirugía, hospitalización entre otros para beneficiar a los usuarios de la cordillera del departamento y del municipio de Caicedonia en el Valle del Cauca.

Reconoció que la intervención de la Superintendencia no tuvo los efectos esperados porque considera la medida había perdido el rumbo puesto que pasaron cinco años sin lograr el mejoramiento de las condiciones financieras del centro asistencial y en la prestación de los servicios de salud por eso celebran la decisión de retomar la operación para mitigar estas problemáticas.

“La intervención no tuvo los efectos, prácticamente eso fue lo que el gobernador insistió ante la Superintendencia Nacional de Salud y ante la superintendente desde hace más de dos semanas insistiéndole en que la medida había perdido su razón de ser, que ya habían pasado 5 años sin que se lograra el mejoramiento de las condiciones financieras de la entidad, que se solventaran los pagos y la reducción de los pasivos de este mismo hospital y el mejoramiento de la prestación de servicios”, resaltó.

Es de anotar que el empalme entre la administración departamental y el actual gerente interventor tendrá un plazo determinado por lo que la secretaria de Salud, Luisa Fernanda Arcila fue designada como gerente encargada.