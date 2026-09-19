Ya son cuatro municipios del Quindío con racionamiento de agua para uso agrícola

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Armenia

En el mes de agosto inició el racionamiento de agua para actividades agrícolas en dos municipios del departamento, sin embargo, debido a que se intensificó la temporada fue ampliada la restricción a cuatro municipios.

El director del comité de cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez reconoció la complejidad de la situación por la falta de disponibilidad de este líquido lo que genera la toma de decisiones enfocado al racionamiento.

Explicó que actualmente los municipios de Montenegro, Circasia, Filandia y una zona de Calarcá enfrenta la medida por la ausencia de la disponibilidad del agua al 100%.

“Definitivamente ese es un tema muy complejo el impacto que ha tenido este fenómeno del Niño ha generado justamente, motivado que desde el Comité de Cafeteros se dé un racionamiento en diferentes municipios. Hoy Montenegro, Circasia, Finlandia, una zona de Calarcá viene con racionamientos y es precisamente por esa ausencia de una disponibilidad de agua del 100%”, advirtió.

Enfatizó que vienen realizando recomendaciones del uso adecuado del vital líquido desde meses atrás con el objetivo de que los usuarios puedan conservar para evitar las afectaciones.

Entregó recomendaciones relacionadas con el uso adecuado del agua como aprovechar las aguas lluvias para mitigar el impacto de las condiciones climáticas.

“Venimos haciendo recomendaciones del uso adecuado del agua de meses atrás con la intención justamente de que nuestros usuarios puedan conservar el agua, puedan incluso abastecerse y puedan tener algunos tanques que le permitan en esos racionamientos atender esas necesidades básicas. Sabemos que este es un tema muy complejo, pero hacemos la invitación justamente a nuestros usuarios para ese uso adecuado del agua, aprovechar las aguas lluvias”, dijo.

Fue claro que el objetivo de este tipo de acciones es garantizar que el recurso llegue de forma equitativa a todos los usuarios y que las actividades agrícolas y pecuarias continúen desarrollándose sin interrupciones.

“Tenemos también un tema muy complejo, el tema de renovación en nuestra caficultura, las nuevas siembras que se venían dando y el impacto de ellas en la caficultura y más aún pues entendiendo que la fecha de este fenómeno del Niño se extendió hasta el mes de enero, entonces no es una situación eh fácil. Sumado a ello lo que venimos enfrentando en el departamento que son las consecuencias del terremoto”, puntualizó.