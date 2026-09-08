La autoridad ambiental en el Quindío establece medidas para hacerle frente al Fenómeno de El Niño

Armenia

Frente a las actuales condiciones climáticas desde la Corporación Autónoma Regional del departamento establecieron una resolución con medidas transitorias enfocadas en el cuidado del agua y la prohibición de las quemas.

Precisamente el director encargado de la entidad, Juan Esteban Cortés indicó que la resolución busca abordar dos temas, el primero que es el relacionado con el recurso hídrico donde se establecen unos lineamientos a la hora de otorgar o negar concesiones de agua priorizando la del consumo humano.

En ese mismo sentido, sostuvo que también instan a la comunidad para que haga un uso racional del agua y por eso las medidas como la prohibición de riegos de jardines, lavado de fachadas, de andenes entre otros.

“Desde la CRQ, se expide la resolución 2033 y el sentido de esta es contrarrestar los efectos de la temporada de menos lluvias. Esta la abordamos desde dos ópticas. Primero, en todo lo relacionado con la gestión del recurso hídrico. Entonces, desde allí ya se generan de cierta manera unos lineamientos en el que amparados en el decreto 1076, se dan unas unas jerarquías a la hora de otorgar o negar concesiones de agua, claramente siempre priorizando las de consumo humano. De igual manera, instamos a las personas y demás a hacer un uso adecuado del recurso hídrico”, mencionó.

Enfatizó que también otro de los temas que abarca la resolución es la relacionada con las altas temperaturas y los incendios forestales y de cobertura vegetal que de allí se derivan.

Fue claro que en concordancia prohíben que se realicen las quemas que pueden desencadenar en estas emergencias y la suspensión temporal en el otorgamiento de permisos de carbón.

“De igual manera, abordamos la temática relacionado con el otro riesgo que se genera con las altas temperaturas y es el de los incendios de cobertura vegetal o incendios forestales. Entonces, se prohíben las quemas, se genera la suspensión temporal en el otorgamiento de permisos de carbón. Ello lo hacemos amparado en dos variables importantes y son las relacionadas con la disminución notoria de las lluvias, toda vez que mayo, junio, julio y agosto, hemos venido en un decrecimiento sostenido de las lluvias”, alertó.

Puntualizó en que para el mes de agosto evidenciaron la disminución en un 90% de las lluvias y un incremento de temperatura de 0.5 a 1.5 grados.

“Hemos pasado en mayo de unas disminuciones del 67 promedio, agosto en unas disminuciones cercanos al 90% del nivel de lluvias promedio que deberíamos haber tenido. Y además con un incremento de las temperaturas que van entre el punto cinco a 1.5 grados centígrados en los diferentes sectores del departamento del Quindío”, resaltó.

Esperan que estas medidas permitan mitigar las contingencias en medio de las actuales condiciones climáticas.