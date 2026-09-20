Condenan a seis exdiputados del Quindío por el delito de prevaricato por acción

Armenia

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público, contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, mediante la cual absolvió a los acusados por el delito de prevaricato por acción.

Recordemos que los exdiputados son: Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, César Londoño Villegas, Luis Alberto Rincón Quintero, Margarita María Ramírez Tafur, Luz Mery Bedoya de López, Mary Luz Ospina García y la exsecretaria de la Asamblea Marieth Vanegas Castillo son investigados por las presuntas irregularidades en la aprobación de ordenanzas en la asamblea departamental en el año 2015 que al parecer comprometió vigencias futuras.

La sala resaltó: “En suma, se comprometen recursos del ente departamental hasta el año 2024, sin cumplir con las normas citadas, sin que fuera declarada la importancia estratégica del proyecto, sin que exista cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación, y las vigencias futuras se comprometieron dentro del último año de gobierno, sin que se encuentren dentro de las excepciones previstas por la norma”.

Añadió la sentencia de la sala: “En el delito de prevaricato por acción para que la conducta sea punible no es necesario establecer la existencia de un móvil, pero en el caso concreto las pruebas revelan que los proyectos de ordenanza se presentaron a consideración de la Asamblea cuando se tuvo certeza que el nuevo gobernador pertenecía a otra corriente política, ordenanzas que lo despojaron de gran parte del presupuesto al departamento y en dos de ellas se comprometían vigencias futuras hasta el año 2024”.

Revocan la sentencia

El Tribunal revocó la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, en su lugar, CONDENAR a Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, César Londoño Villegas, Luis Alberto Rincón Quintero, Margarita María Ramírez Tafur, Luz Mery Bedoya de López, Mary Luz Ospina García y Marieth Vanegas Castillo, como coautores y autora, del delito de prevaricato por acción, en cuatro oportunidades, imponiéndoles las penas de noventa y seis (96) meses de prisión, multa de doscientos ochenta (280) smlmv vigentes para el año 2015, y 126 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, para cada uno de ellos.

Sostiene la sala que: “No se concede ningún subrogado penal por estar prohibidos en el artículo 68 A del Código Penal, pero la privación de la libertad se hará efectiva una vez la sentencia logre firmeza, atendiendo que dentro del proceso no se impuso medida de aseguramiento y no se hace necesaria la detención inmediata”.

Puntualiza: “La presente sentencia se notifica en estrados y contra la misma procede la impugnación especial para los procesados y/o sus defensores, mientras que las demás partes e intervinientes tienen la posibilidad de interponer recurso de casación, los términos procesales de la casación rigen para la impugnación especial”.

Vale anotar que todo el proceso también involucró a la exgobernadora para la época de los hechos, Sandra Paola Hurtado quien en fallo de primera instancia La Corte Suprema de Justicia la absolvió del delito de prevaricato por acción y la exfuncionaria que fue gobernadora encargada Gloria Inés Gutiérrez.