12 viviendas afectadas y 36 personas damnificadas por incendio estructural en Calarcá, Quindío

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Armenia

La emergencia se presentó en el barrio Santander del municipio de Calarcá donde las llamas consumieron 12 viviendas generando caos y angustia en el sector.

Era tal la magnitud del incendio que la comunidad apoyó la labor de los cuerpos de bomberos de Calarcá y del corregimiento de Barcelona para lograr mitigar la contingencia y evitar la propagación a otras viviendas del barrio.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno del municipio, Mario Augusto Castaño informó que resultaron 36 personas afectadas entre niños, adolescentes y adultos mayores como también 30 mascotas.

“Nos encontramos en el barrio Santander, en el lugar del hecho del desafortunado incendio, el cual tuvo como un balance la pérdida total de 12 viviendas. Resultaron afectadas 36 personas entre niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y 30 mascotas”, mencionó.

Resaltó que desde la alcaldía realizan el respectivo acompañamiento para establecer la caracterización que permita la entrega oportuna de las ayudas humanitarias.

“En este momento nos encontramos la administración municipal con las diferentes dependencias haciendo un apoyo psicosocial, un acompañamiento y realizando obviamente la caracterización a fin de entrar a establecer las ayudas que debemos en este momento otorgar. La administración municipal está brindando ese apoyo, vamos a hacer ese seguimiento, ese acompañamiento a fin de que estas personas puedan retomar la normalidad del día a día de sus vidas”, dijo.

Es clave anotar que las autoridades avanzan en las investigaciones sobre las causas de la emergencia que por fortuna no dejó personas lesionadas.