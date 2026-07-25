En Armenia rige decreto para uso racional del agua ante efectos del Fenómeno de El Niño

Armenia

En efecto una persona que sea encontrada en vía pública lavando su motocicleta o carro con una manguera, podría ser multada por la Policía hasta por un millón de pesos.

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez manifestó que ante las altas temperaturas toman acciones para mitigar el impacto que pueda generarse en el suministro de agua.

“Las sanciones, nosotros como Empresas Públicas de Armenia, no tiene la competencia ni la facultad para entrar a sancionar a cualquier ciudadano frente a estos temas. El que tiene la competencia a través de la Ley 1801 es la Policía Nacional, que ellos con ciertas evidencias podrían entrar a hacer los comparendos o las sanciones correspondientes a los ciudadanos", dijo.

Recordó que actualmente rige el decreto 224 del 2023 donde prohíbe este tipo de acciones con el objetivo de preservar el buen uso del recurso hídrico y por eso intensifican la campaña ‘Superemos el Niño’.

“Nosotros tenemos en el momento un acto administrativo, un decreto que es el 224 del año 2023, expedido por nuestro alcalde municipal del momento, que está vigente todavía, el cual prohíbe o restringe a los ciudadanos de Armenia lavar vehículos en vía pública, lavar fachadas, regar jardines con manguera ciertas restricciones que se tienen por la afectación en fenómeno de El Niño que estamos viviendo", resaltó.

Asimismo, mencionó que llevaban más de un mes que no llovía hacia la cuenca del Río Quindío y por fortuna no hubo problemas en materia de racionamiento porque es una fuente hídrica muy agradecida debido a que nuevamente se generaron lluvias.

“Gracias a Dios estos últimos días ha bajado un poco la temperatura acá y el fin de semana nos llovió hacia la cuenca del río Quindío. Importante les digo, hacía más de un mes que no nos caía una gota de agua hacia la cuenca del río Quindío. Sin embargo, es una fuente hídrica muy agradecida y mire que nunca tuvimos problemas para poder seguir dando el suministro al municipio de Armenia. Pero tenemos que cuidarlo", destacó.

A pesar de lo anterior dijo que es clave cuidar el agua por eso establecen la campaña de ahorro y eso eficiente para lograr concientizar a los usuarios para evitar afectaciones en el marco del Fenómeno de El Niño.

Recordemos que se registra un aumento del 15% en el consumo de agua en los hogares debido a las altas temperaturas.