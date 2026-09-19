Sindicato de educadores del Quindío advierte retrasos en reubicación de escuela por doble calzada

Armenia

La escuela Perpetuo Socorro ubicada en el sector de la María en la vía entre los municipios de Armenia y Calarcá debe ser reubicada por las obras que se llevan a cabo de la doble calzada por parte del Instituto Nacional de Vías, Invías.

Recientemente se llevó a cabo una mesa de diálogo con las entidades competentes, autoridades municipales, departamentales y comunidad educativa para conocer de primera mano la situación actual del proyecto.

Precisamente Néstor Fabián Grisales, del Sindicato de Educadores del departamento SUTEQ, evidenció que es una situación difícil porque no hay avances significativos en la construcción de la nueva escuela por lo que continúan recibiendo las clases en la sede antigua y por eso considera el llamado es a generar las garantías para lograr demoler la infraestructura que permita avanzar con el proyecto vial.

“¿Qué están pidiendo? Demoler la anterior para seguir la construcción de la nueva y poder continuar las obras viales. Sin embargo, esto no se ha dado. No tiene el avance adecuado que debería llevar en estas instancias para decir que los estudiantes pueden renunciar a su antigua escuela e ir a otra institución. Eso es lo que se está verificando hasta el momento. Y hasta el momento lo que se ha constatado es que las obras no van tan adelantadas como se esperaba, lo cual no se le nota el avance", resaltó.

Indicó que será para 100 estudiantes la nueva construcción por lo que beneficiaría mucho a la comunidad, pero es fundamental que se brinden los avances por eso estarán vigilando el proceso para que se dé el cumplimiento.

Enfatizó que estarán acompañando unas mesas de seguimiento para conocer de primera mano cómo se lleva el proceso y los avances que se deben generar para que la comunidad educativa permita demoler o no la sede actual.

Recordó que la nueva construcción está a 100 metros de la anterior en un terreno estable que cuenta con la viabilidad, pero falta que esté lista para que puedan trasladarse los docentes y estudiantes.