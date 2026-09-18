Precio del café HOY 18 de septiembre: el valor del fruto finaliza la semana con un leve incremento
El precio del café hoy 18 de septiembre abrió con una pequeña valorización en el precio luego de una semana con bajas. ¿Cómo quedó el reporte de hoy? Aquí se lo contamos
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 18 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.
El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.
Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.
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Este es el precio del café en Colombia hoy 18 de septiembre de 2026
Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este viernes 18 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,030,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 18 de septiembre se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.
Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café obtuvo un leve incremento. Esto, comparado con el último reporte del jueves 17 de septiembre, la cotización cerró en los $2,000,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyó unos $30.000 COP.
Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 18 de septiembre
En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 18 de septiembre, en referencia FR 94:
Disculpa el error. Aquí tienes la información en forma de lista, con cada ciudad en negrita y la primera letra en mayúscula, tal como lo indicaste:
- Armenia: Carga $2,030,500 | Kilo $16,244 | Arroba: $203,050
- Bogotá: Carga $2,029,250 | Kilo $16,234 | Arroba: $202,925
- Bucaramanga: Carga $2,028,875 | Kilo $16,231 | Arroba: $202,888
- Buga: Carga $2,031,250 | Kilo $16,250 | Arroba: $203,125
- Chinchiná: Carga $2,030,375 | Kilo $16,243 | Arroba: $203,038
- Cúcuta: Carga $2,028,375 | Kilo $16,227 | Arroba: $202,838
- Ibagué: Carga $2,029,625 | Kilo $16,237 | Arroba: $202,963
- Manizales: Carga $2,030,375 | Kilo $16,243 | Arroba: $203,038
- Medellín: Carga $2,029,625 | Kilo $16,237 | Arroba: $202,963
- Neiva: Carga $2,028,750 | Kilo $16,230 | Arroba: $202,875
- Pamplona: Carga $2,028,500 | Kilo $16,228 | Arroba: $202,850
- Pasto: Carga $2,028,500 | Kilo $16,228 | Arroba: $202,850
- Pereira: Carga $2,030,375 | Kilo $16,243 | Arroba: $203,038
- Popayán: Carga $2,030,625 | Kilo $16,245 | Arroba: $203,063
- Santa Marta: Carga $2,032,125 | Kilo $16,257 | Arroba: $203,213
- Valledupar: Carga $2,029,750 | Kilo $16,238 | Arroba: $202,975
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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?
La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.
‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.
Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.
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