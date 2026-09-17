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¿Qué pasó con los $4.4 billones pagados al Fomag en el fin de la era Petro? Contraloría explica

Tres graves hechos encontró la Contraloría tras la inspección judicial que realizó el ente de control al Ministerio de Hacienda y a la Fiduprevisora, que administra el Fomag, encargada de la salud de los maestros. Uno de los hechos más graves para el ente de control son los contratos por $ 4.4 billones de pesos que se hicieron en las últimas cinco semanas del Gobierno Petro sin encontrar los soportes o evidencias de ello.

Jenny Lindo, contralora delegada para el sector de economía, aseguro que identificaron el “giro de $4.4 billones de pesos desde Fiduprevisora al Fomag, recursos que vienen desde el Ministerio de Hacienda, y en esta delegada no pudimos evidenciar la cadena presupuestal, los soportes y las evidencias que se debe tener al momento de realizar estos pagos por parte de la Fiduprevisora”.

Es decir, no encontraron soportes de esos pagos que el Fomag hizo a proveedores de salud.

(Puede leer: Contraloría realiza inspección judicial en la Fiduprevisora y la UNGRD para verificar contratos)

Ante ello agregó que “hay una lista de entidades o personas jurídicas que, por supuesto, hacen parte de la reserva del proceso de investigación que ya inició y que, al término de los resultados de este proceso de investigación, seguramente ya se podrán dar a conocer”.

Pero también encontraron unos pagos a los administradores del Fonpet, que administran los recursos de las entidades territoriales, y unos pagos a empresas de acueducto y de energía, “incluso, objetados por el mismo revisor fiscal de la supervisora, y, a pesar de estar sujetados por el revisor fiscal, se realizarán esos pagos”.

Estos hechos fueron declarados por el contralor Jorge Laverde como de impacto nacional.

“Cuando el contralor general impacta un hecho es porque se logró demostrar que hay unos indicios, como unos daños efectivamente probados al patrimonio público, y realmente aquí hay un tiempo que nos estamos ahorrando grandemente”, explicó Lindo.

¿Qué viene ahora?

La contralora explicó que este caso pasa a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que es el grupo más especializado que tiene la Contraloría General para investigar.

“La Unidad Anticorrupción permite investigar, no posibles casos administrativos únicamente, sino realmente grandes afectaciones a los recursos públicos, y ahí es donde se investigan los grandes actos de corrupción”, afirmó.

Asimismo, señaló que desde esta área el proceso para tener resultados es más corto.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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