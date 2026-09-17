El costo de un apagón podría superar los $200.000 millones diarios, advierte Acolgen

Durante la apertura del 18.º Congreso Anual de Energía de Acolgen, la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez Jaramillo, advirtió sobre los riesgos que enfrenta Colombia en materia de seguridad energética y alertó sobre el elevado impacto económico que tendría un eventual racionamiento de energía en el país.

Según el gremio, estudios recientes muestran que una hora diaria de racionamiento eléctrico podría generar pérdidas económicas de entre $175.000 millones y $204.000 millones, afectando especialmente a los sectores de manufactura, minería y comercio, que representan cerca del 24 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 30 % del empleo del país.

Durante su intervención, Gutiérrez destacó que Colombia ha logrado permanecer más de tres décadas sin registrar apagones por falta de energía, gracias a las inversiones realizadas por el sector eléctrico y a la fortaleza institucional construida en los últimos años. Sin embargo, señaló que el sistema enfrenta actualmente una creciente presión debido al déficit proyectado de energía firme y al retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación.

La dirigente también citó un estudio de Fedesarrollo según el cual un racionamiento similar al ocurrido en la década de 1990 podría reducir el crecimiento económico en 1,5 puntos porcentuales, provocar la pérdida de unos 230.000 empleos y aumentar los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país.

Acolgen hizo un llamado al Gobierno y al sector privado para trabajar conjuntamente en la recuperación de la confianza inversionista, acelerar los proyectos energéticos y fortalecer la seguridad jurídica del sector, con el objetivo de garantizar un suministro confiable y evitar escenarios de escasez que puedan afectar la economía y el bienestar de los colombianos.

“La seguridad energética no es solo un asunto técnico; está relacionada con el funcionamiento de hospitales, hogares, comercios y la competitividad del país”, expresó la presidenta del gremio durante el evento.