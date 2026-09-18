¿Alza del mínimo causó falta de $5 billones para pensiones de Colpensiones? Debaten Velasco y Dussán

Este viernes, 18 de septiembre, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, hablaron Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones, y Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quienes se refirieron al déficit de 5 billones de pesos que tiene la entidad pública de pensiones para pagarle a sus afiliados en los meses de noviembre y diciembre.

Lea más: Colpensiones necesita 58 billones de pesos para asegurar pensiones en Colombia, afirmó la MinTrabajo

El expresidente de Colpensiones aseguró que él le alertó de esta situación al Ministerio de Hacienda y de Trabajo del Gobierno pasado.

“El presupuesto (para Colpensiones) de la vigencia del presente año son 35,8 billones. Esos recursos están en el Presupuesto General de la Nación, con situaciones legales, 33 billones, faltantes 5.4 billones, que debían de recogerse del aumento de los pensionados en Colpensiones, del aumento de los afiliados en Colpensiones y del aumento de recursos del Presupuesto General de la Nación”, explicó.

Pero además Dussán reconoció que “se aumentó el salario mínimo al 23 %, que implica más del 64 % de los pensionados en Colpensiones, cerca de 2.000.000, que se beneficiaron del incremento del salario mínimo”.

¿Y de dónde se recuperan esos recursos?

Dussán aseguró que “del presupuesto de ejecución de la vigencia fiscal del 2026 y segundo de una deuda que tiene los fondos privados de pensiones, que se estableció en el decreto 415, y que fue suspendido por el Consejo de Estado, que implica que los fondos privados deben a Colpensiones $ 28,7 billones de los cuales $ 8.7 billones deben trasladarse porque corresponden a el pago de de las pensiones de las personas que se han talado y se han pensionado”.

(En contexto: ¿Cuál es el impacto del salario mínimo en las pensiones para 2026? Experto aclaró dudas)

Por tanto, señaló que este gobierno debe hacer los trámites para que el Presupuesto General de la Nación se ajuste antes del mes de noviembre con $ 5.4 billones, y se pueda cumplir con lo proyectado en el presupuesto general de la nación, que son $ 35.8 billones.

Salario mínimo del 23% llevó al déficit de Colpensiones

Andrés Velasco fue enfático en señalar que “hay un desfase entre lo que se presupuestó que iban a costar las pensiones en Colpensiones”.

“El Presupuesto General de la Nación se pasó en octubre del año 2025, y en octubre se supuso que el 65 % de las pensiones iban a crecer 7.5 %. Pero en diciembre 31, el Gobierno Nacional decretó un aumento del salario mínimo de 23.7 %”, afirmó el líder gremial.

Por tanto, esa diferencia en el presupuesto genera un faltante, que que son esos $ 5 billones de pesos que hoy en día hacen falta y que fueron que fueron avisados desde el 1º de enero.

(En contexto: Consejo de Estado suspendió por completo decreto que ordena trasladar fondos privados a Colpensiones)

Por tanto, señaló que esa solución que propuso el Gobierno Petro de que los recursos de las personas que se trasladaron a Colpensiones gracias a la ventana de oportunidad de la reforma pensional era ilegal.

“Esa solución que se propuso por el gobierno anterior, de que Colpensiones pudiera disponer vía traslado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones para tapar estos huecos de esos recursos es a todas luces ilegal”, explicó Velasco.

De hecho, el Consejo de Estado reconoció que eso no se podía hacer.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 13:24 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: