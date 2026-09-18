Águilas Doradas y Deportivo Pereira abren la fecha 11 con empate en Medellín: Resumen del partido

Pereira rescató un punto en los últimos minutos del encuentro con un tanto de Danilo Ortiz.

Águilas Doradas y el Deportivo Pereira empataron 2-2 en el inicio de la jornada 11 de la Liga Colombiana 2026-ll este viernes 18 de septiembre en el estadio Cincuentenario de Medellín. Con este resultado, el conjunto antioqueño sigue en búsqueda de meterse entre los ocho.

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Águilas pegó primero

El equipo local tomó la ventaja al minuto 22´, cuando Fabián Charrales apareció para marcar el 1-0. Pereira intentó reaccionar antes del descanso, pero Águilas logró mantener la diferencia y se fue al entretiempo con la ventaja.

Pereira encontró el empate

La reacción del conjunto matecaña llegó en el segundo tiempo. Jhon Largacha marcó al minuto 69´ para poner el 1-1 y devolverle la igualdad al compromiso. Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Dos minutos después, Anthony Vásquez volvió a adelantar a Águilas Doradas y puso el 2-1.

Ortiz salvó un punto

En los minutos finales cuando se esperaba que el equipo antioqueño se quedaría con la victoria, el Pereira encontró el empate en el cierre del partido. Danilo Ortiz apareció al minuto 90´+2 para marcar el 2-2 definitivo y rescatar un punto para el conjunto visitante.

Con el empate, Águilas Doradas sale de los mejores ocho y se ubica en la casilla número 10 con 11 puntos y una diferencia de gol de 0. Por parte del Pereira, el conjunto matecaña se ubica en la posición número 18 con 7 puntos de 24 posibles, con solo una victoria en el torneo finalización.

Repase aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira