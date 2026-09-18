Águilas Doradas y Deportivo Pereira abren la fecha 11 con empate en Medellín: Resumen del partido
Pereira rescató un punto en los últimos minutos del encuentro con un tanto de Danilo Ortiz.
Águilas Doradas y el Deportivo Pereira empataron 2-2 en el inicio de la jornada 11 de la Liga Colombiana 2026-ll este viernes 18 de septiembre en el estadio Cincuentenario de Medellín. Con este resultado, el conjunto antioqueño sigue en búsqueda de meterse entre los ocho.
Le puede interesar: Zidane, contundente con Mbappé en la nueva Selección de Francia: convocatoria y primeras palabras
Águilas pegó primero
El equipo local tomó la ventaja al minuto 22´, cuando Fabián Charrales apareció para marcar el 1-0. Pereira intentó reaccionar antes del descanso, pero Águilas logró mantener la diferencia y se fue al entretiempo con la ventaja.
Pereira encontró el empate
La reacción del conjunto matecaña llegó en el segundo tiempo. Jhon Largacha marcó al minuto 69´ para poner el 1-1 y devolverle la igualdad al compromiso. Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Dos minutos después, Anthony Vásquez volvió a adelantar a Águilas Doradas y puso el 2-1.
Ortiz salvó un punto
En los minutos finales cuando se esperaba que el equipo antioqueño se quedaría con la victoria, el Pereira encontró el empate en el cierre del partido. Danilo Ortiz apareció al minuto 90´+2 para marcar el 2-2 definitivo y rescatar un punto para el conjunto visitante.
Con el empate, Águilas Doradas sale de los mejores ocho y se ubica en la casilla número 10 con 11 puntos y una diferencia de gol de 0. Por parte del Pereira, el conjunto matecaña se ubica en la posición número 18 con 7 puntos de 24 posibles, con solo una victoria en el torneo finalización.
Repase aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira
Final del partido, Águilas Doradas 2, Deportivo Pereira 2.
Final segunda parte, Águilas Doradas 2, Deportivo Pereira 2.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Miguel Aguirre.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Iván Rojas.
Falta de Javier Mena (Águilas Doradas).
Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marco Pérez (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el centro del área.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
¡Gooooool! Águilas Doradas 2, Deportivo Pereira 2. Danilo Ortiz (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jhon Montoya con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Iván Rojas.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Miguel Aguirre sustituyendo a Jhon Largacha.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Jhon Montoya sustituyendo a Jorge Bermúdez.
Remate fallado por Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Andrés Ricaurte con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Juan Betancourth.
Ánderson Plata (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Ánderson Plata (Deportivo Pereira).
Remate rechazado de Matías Ramírez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iván Rojas.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Richard Rentería (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Marco Pérez con un centro al área.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Matías Ramírez sustituyendo a Juan Ávalo.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Frank Lozano.
Remate rechazado de Marco Pérez (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Yúber Quiñones.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Marco Pérez (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Yúber Quiñones con un centro al área.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Ánderson Plata sustituyendo a Jordy Monroy.
Remate fallado por Jhon Largacha (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jorge Bermúdez con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Jhon Meléndez.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Iván Rojas sustituyendo a Fabián Charales.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Junior Noguera sustituyendo a Nicolás Lara.
¡Gooooool! Águilas Doradas 2, Deportivo Pereira 1. Anthony Vásquez (Águilas Doradas) con un remate desde el lado derecho del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jhon Meléndez.
¡Gooooool! Águilas Doradas 1, Deportivo Pereira 1. Jhon Largacha (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Jordy Monroy.
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Jordy Monroy (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Javier Mena (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla.
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla.
Javier Mena (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Walmer Pacheco (Deportivo Pereira).
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Marco Pérez sustituyendo a Sebastián Acosta.
Juan Ávalo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Richard Rentería.
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Jorge Soto (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Largacha (Deportivo Pereira).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Águilas Doradas).
Remate rechazado de Jhon Meléndez (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Andrés Ricaurte.
Remate parado a la escuadra izquierda. Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Andrés Mosquera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jhon Largacha (Deportivo Pereira).
Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Nicolás Lara (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sebastián Acosta (Deportivo Pereira).
Danilo Ortiz (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fabián Charales (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Danilo Ortiz (Deportivo Pereira).
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Jorge Soto.
Falta de Anthony Vásquez (Águilas Doradas).
Walmer Pacheco (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jhon Meléndez (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jhon Meléndez (Águilas Doradas).
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Jhon Meléndez sustituyendo a Eduar Arízalas.
Empieza segunda parte Águilas Doradas 1, Deportivo Pereira 0.
Final primera parte, Águilas Doradas 1, Deportivo Pereira 0.
Falta de John Ontaneda (Águilas Doradas).
Jhon Largacha (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Fabián Charales (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Javier Mena.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Javier Mena (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andrés Ricaurte.
Remate parado por bajo a la izquierda. Juan Ávalo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área.
Sebastián Urrea (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla.
Remate fallado por Jhon Largacha (Deportivo Pereira) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se pierde por la izquierda.
Remate parado por bajo a la izquierda. Frank Lozano (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área.
Remate fallado por Frank Lozano (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Fabián Charales con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jorge Bermúdez.
Remate parado por bajo a la izquierda. Eduar Arízalas (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Anthony Vásquez.
John Ontaneda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Tobías Bovone (Deportivo Pereira).
Juan Ávalo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Danilo Ortiz (Deportivo Pereira).
Remate parado alto y por el centro de la portería. Tobías Bovone (Deportivo Pereira) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
Falta de Eduar Arízalas (Águilas Doradas).
Ederson Moreno (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Ederson Moreno (Deportivo Pereira).
Remate rechazado de Tobías Bovone (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Decisión del VAR: Gol Águilas Doradas 1-0 Deportivo Pereira (Fabián Charales).
¡Gooooool! Águilas Doradas 1, Deportivo Pereira 0. Fabián Charales (Águilas Doradas) remate con la derecha muy escorado desde la derecha por el lado derecho de la portería. Asistencia de Andrés Ricaurte.El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Juan Betancourth.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Tobías Bovone.
Remate rechazado de Fabián Charales (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Andrés Ricaurte con un centro al área.
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Tobías Bovone.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento