“Mujeres al Volante de su Futuro” formó a 29 beneficiarias en el Valle de Aburrá

29 mujeres se graduaron del programa “Mujeres al Volante de su Futuro” en Antioquia. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

Un grupo de veintinueve mujeres se certificaron con el programa “Mujeres al Volante de su Futuro” y abrieron camino hacia su autonomía económica.

Durante los cuatro meses y medio del proceso, las graduandas recibieron formación teórica y práctica en conducción, primeros auxilios, habilidades blandas como comunicación asertiva, finanzas personales y orientación vocacional.

Objetivo de este programa

Esta estrategia busca generar oportunidades laborales y transformar la vida de las mujeres beneficiadas por medio de esta alianza por la autonomía económica de las mujeres.

Este grupo culminó su proceso de formación, se certificó y obtuvo su licencia C1, ampliando sus posibilidades laborales en el sector del transporte de servicio público.

María Camila Ortiz, una madre soltera que es beneficiaria del programa, indicó que “esta certificación es el comienzo de una nueva posibilidad; es la puerta a un empleo formal. Hoy recibimos certezas, llegamos a lugares que nunca pensamos llegar. Lo logramos y ahora vendrán nuevos días para impulsar y coincidir en nuestro propio destino. Hoy podemos demostrar que somos mujeres al volante de nuestro futuro”.

Alianza público-privada

Esta unión de la Gobernación de Antioquia, la Fundación Renault y la Fundación Ruta Mujer hace parte del Sistema del Cuidad de Antioquia.

En la formación hubo un componente de género, derechos humanos e inclusión, para complementar la preparación técnica con herramientas para el mundo laboral y elementos que permitieran reconocer las barreras que aún limitan la participación de las mujeres en algunos sectores productivos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, dijo: “Las mujeres tienen que estar en el centro de las prioridades y necesidades de la sociedad. Colombia tiene unos desafíos muy grandes que encarar en cargas del cuidado; las mujeres participan muy poco en el mercado laboral”.

Agregó el mandatario seccional que todo lo que se viene adelantando desde el Sistema del Cuidado de Antioquia “es para que desde el Estado podamos liberarle tiempo a las mujeres y ellas tengan libertad sobre sus decisiones”.

Beneficiarias ya tienen empleo

Según explicó María Montoya Montoya, fundadora de la Fundación Ruta Mujer, 25 de las 29 mujeres que hicieron parte del programa ya tienen empleo gracias a la vinculación de empresas.

El director de la Fundación Renault y presidente de Renault-Sofasa, Juan Camilo Vélez, destacó la ejecución de este programa que contempla los pilares de inclusión a través de la formación, la movilidad y la empleabilidad.

La Fundación Renault y la Fundación Ruta Mujer aportaron 62 voluntarios y 735 horas de trabajo, contribuyendo al desarrollo de las actividades y a incentivar la permanencia de las participantes durante el proceso.

Experiencia práctica

Las mujeres que se capacitaron realizaron una inmersión en una empresa en la que conocieron directamente la operación de una empresa de transporte especial, sus retos y las posibilidades laborales que ofrece este sector.

El objetivo es que este grupo de mujeres salga capacitada en la formación teórica, pero también tenga una experiencia práctica que le permita tener mayores oportunidades laborales hacia futuro y garantizar el objetivo central que es la autonomía económica para que puedan desempeñarse como conductoras.